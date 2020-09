Formel 1: Hammer-Wechsel perfekt! Vettel hat neues Team gefunden

Lange Zeit hatte sich dieser Wechsel in der Formel 1 abgezeichnet, jetzt ist er perfekt. Sebastian Vettel wechselt in der kommenden Saison zu Racing Point/Aston Martin. Das gab der Rennstall am Donnerstagmorgen bekannt.

Bereits am Mittwoch hatten die Gerüchte wieder Fahrt aufgenommen, als Sergio Perez sein Aus bei Racing Point in der Formel 1 verkündet hatte. Vettel unterschreibt bei den pinken Flitzern, nachdem sein Vertrag bei Ferrari nicht verlängert worden war.

Formel 1: Vettel-Entscheidung kurz vor Ferrari-Jubiläum

Der Zeitpunkt für die Verkündung des Wechsels hat fast schon etwas brisantes. Am Sonntag bestreitet Vettels aktueller Rennstall Ferrari sein 1000. Rennen in der Formel 1. Kurz vorher ist nun die Zukunft des Heppenheimers geklärt. Der viermalige Weltmeister wird seine so erfolgreiche Karriere fortsetzen und im kommenden Jahr für das neue Werksteam Aston Martin an den Start gehen.

Aston Martin übernimmt ab dem kommenden Jahr das Team von Racing Point und hat in Vettel nun auch den perfekten Fahrer, um beim lang erwarteten Comeback ganz vorne anzugreifen. „Jeder bei uns ist absolut begeistert von diesen Neuigkeiten“, wird der CEO des Teams Otmar Szafnauer in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Sebastian ist ein bewährter Champion und bringt eine Siegermentalität mit, die unseren eigenen Ambitionen für die Zukunft als Formel-1-Team Aston Martin entspricht.“

Sebastian Vettel wird ab der kommenden Saison in diesem Auto Platz nehmen.

Wie lange der Heppenheimer bei dem britischen Rennstall unterschreibt, ist unbekannt. Alle Beteiligten sprechen zunächst über die kommende Saison. „Ich freue mich, endlich diese tollen Neuigkeiten über meine Zukunft zu teilen“, erklärte Vettel selbst. „Ich bin sehr stolz darauf, 2021 Aston Martin-Fahrer zu sein.“ In der Mitteilung findet sich lediglich der Verweis, dass Vettel für 2021 und darüber hinaus unterschrieben habe.

Mittwoch verabschiedete Perez

In Gang gebracht hatte diese schnelle Entwicklung einer der bisherigen Racing-Point-Piloten, Sergio Perez. Der Mexikaner hatte erklärt, dass er das Team am Ende des Jahres nach sieben Jahren verlassen werde. Daraufhin waren die Gerüchte um Vettel sofort wieder aufgekommen – nun hat das Versteckspiel für alle Beteiligten ein Ende.

Bitteres Ende bei Ferrari

Während sich Vettel nun also darüber freuen kann, in der kommenden Saison in einem konkurrenzfähigen Auto zu sitzen, muss er für den Rest des Jahres weiterhin in der Ferrari-Gurke Platz nehmen. Bei der Scuderia läuft auch im sechsten Jahr mit dem Deutschen nichts zusammen, der Rennstall hat sich zu einer Lachnummer entwickelt.

Sowohl Vettel als auch sein Kollege Charles Leclerc fahren nur hinterher, haben außerdem auch mit der Technik zu kämpfen. Am vergangenen Wochenende schieden erneut beide Fahrer aus. Mit dem nun offiziellen Wechsel dürften die Ferrari-Probleme immerhin für ein Rennen in den Hintergrund rücken. (mh)