Formel 1: Hammer-Wechsel offiziell! ER geht zu Ferrari

In der Formel 1 überschlagen sich die Ereignisse. Erst erklärte Ferrari-Boss Mattia Binotto seinen Rücktritt, dann Williams-Teamchef Jost Capito und nun auch noch Frederic Vasseur.

Nur wenige Minuten später folgte dann, was alle erwartet hatten: Der Alfa-Boss Frederic Vasseur wird neuer Teamchef von Ferrari und führt die Scuderia in den kommenden Jahren in der Formel 1 an. Damit ist der Hammer-Wechsel perfekt.

Formel 1: Vasseur wird Binotto-Nachfolger

Nach dem Rücktritt von Mattia Binotto galt Frederic Vasseur als heißester Kandidat auf den Posten bei Ferrari – und das wohl auch zu Recht. Der Franzose übernimmt ab dem Jahreswechsel die Führung bei Ferrari und verlässt das Alfa-Romeo-Sauber-Team nach sechs Jahren.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna kommentierte die Verpflichtung so: „Wir freuen uns, Fred Vasseur als Teamchef bei Ferrari begrüßen zu dürfen. Im Laufe seiner Karriere hat er seine technischen Stärken, die er seiner Erfahrung als Ingenieur verdankt, erfolgreich mit der ständigen Fähigkeit kombiniert, das Beste aus seinen Fahrern und Teams herauszuholen. Dieser Ansatz und seine Führungsqualitäten sind genau das, was wir brauchen, um Ferrari mit neuer Energie zu entwickeln.“

Frederic Vasseur wird neuer Ferrari-Boss. Foto: IMAGO / NurPhoto

Ferrari wartet nun schon seit 2008 auf einen WM-Titel. Lange fuhr man seinen Ansprüchen hinterher, befand sich zu Saisonbeginn aber plötzlich mitten im Titelkampf. Aufgrund zahlreicher Fehler und einer schwächeren Entwicklung eilte Red Bull in der zweiten Saisonhälfte aber davon. Vasseur soll die Scuderia nun endlich wieder zum langersehnten Titel führen.

Vasseur will „Erbe der Scuderia zu ehren“

„Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, die Führung der Scuderia Ferrari als Teamchef zu übernehmen. Für mich, einen lebenslangen Motorsport-Enthusiasten, war Ferrari schon immer der Gipfel des Rennsports schlechthin. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten und leidenschaftlichen Team in Maranello zusammenzuarbeiten, um die Geschichte und das Erbe der Scuderia zu ehren und für unsere Fans auf der ganzen Welt Ergebnisse zu erzielen“, so Vasseur zu seinem Wechsel zu Ferrari.

Finn Rausing, Präsident des Verwaltungsrats der Sauber Holding AG, der das Team gehört, erklärte zum Wechsel von Vasseur: „Frédéric hat unser Team sechs Jahre lang inspirierend geführt und hart gearbeitet und dabei geholfen, unser Unternehmen und unser Team wieder aufzubauen. Er verstand es, jeden einzelnen von uns zu Höchstleistungen zu ermutigen, und die zunehmend guten Ergebnisse, die wir erzielt haben, zeugen von der Qualität seiner Leistung an der Spitze des Teams. Er war der erste, der an unser Projekt geglaubt hat, und er hinterlässt ein Team, das sich in einer viel stärkeren und gesünderen Position befindet als zu dem Zeitpunkt, an dem er kam, und das eine glänzende Zukunft vor sich hat.“

Wer Nachfolger bei Alfa Romeo wird, steht noch nicht fest. Binotto und Capito wären frei – und auch der Name Andreas Seidl fiel im Hinblick auf den Einstieg von Audi.