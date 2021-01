Formel 1: Spektakuläre Enthüllung! Erster F1-Wagen für 2021 vorgestellt – SO sieht er aus

Es ist der Moment auf den alle Formel 1-Fans mit Spannung entgegenfiebern: Die Enthüllung der neuen F1-Wagen!

Das erste Formel 1-Team hat am Donnerstag den Auftakt gemacht. Renault, die jetzt unter dem Namen Alpine unterwegs sind, präsentierte im Netz den neuen Formel 1-Rennwagen.

Formel 1: Enthüllung! Alpine zeigt sein neues Design

Mit einem neuen Namen kommt bei Renault auch ein komplett neues Design! Das traditionelle Renault-Gelb ist völlig verschwunden, der neue Formel 1-Bolide erstrahlt in schwarz und trägt den Namen A521. Das Schwarz ist eine Hommage an den A500, der 1975 in der Formel 1 an den Start ging.

Auffällig sind die Farben der französischen Flagge. Sie sind vorne am Flügel und am hinteren Teil des Fahrzeugs zu finden. Zudem steht auf der Motorabdeckung ein großes „A“ – das Logo von Alpine – auf dem Auto.

So sieht das neue Design von Alpine aus! Foto: Alpine

In einem spektakulären Video, in dem der neue F1-Wagen durch die Berge und den Schnee fährt, hat Alpine den Boliden vorgestellt. "Geboren in den Alpen, großgeworden mit Rennsport. Eine neue Aufgabe startet hier!", schreibt Alpine.

#AlpineCars, born in the Alps, raised by racing…

A new challenge starts here! pic.twitter.com/KmRuk82knX — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 14, 2021

So sieht der neue Formel 1-Rennkalender für 2021 aus

28. März – Bahrain (Sakhir)

18. April – Italien (Imola)

30. April – Noch offen

9. Mai – Spanien (Barcelona)

23. Mai – Monaco

6. Juni – Azerbaidschan (Baku)

13. Juni – Kanada (Montreal)

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

4. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

1. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

5. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

3. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Australien (Melbourne)

28. November – Saudi Arabien (Dschidda)

5. Dezember – Abu Dhabi

Neues Kapitel bei Renault eingeleitet

Damit leitet Renault die Werbekampagne für die Sportmarke Alpine ein. Der Automobilhersteller will den Ableger Alpine durch das Engagement in der Formel 1 international etablieren und die Bekanntheit der Marke steigern.

Antony Villain, Alpine-Designdirektor, erklärt, dass der Motorsport dazu genutzt werde, der Marke eine neue „kraftvolle Identität“ zu geben. „Da der Motorsport im Mittelpunkt unseres Prozesses steht, ist die grafische Identität der Schlüssel.“ Die Interimslackierung sei eine „erste Anspielung“ auf diese neue Identität.

„Einige der strukturellen grafischen Elemente werden auf der Rennlackierung bleiben, während sich andere ändern werden. Das überdimensionale Alpine-Emblem in der dreifarbigen Grafik ist das erste klare Symbol für die Identität der Marke im Motorsport“, so Villain weiter.

Alpine hat den ersten Schritt gewagt, mit Spannung werden nun auch die Designs der andere Mannschaften erwartet.