Formel 1: Vettel-Klartext! Er spricht damit jedem Fan aus der Seele

Auch wenn er seine Karriere beendet hat, kann Sebastian Vettel nicht ganz ohne die Formel 1. Das zeigt der Ex-Pilot immer wieder. Schon öfter ist der gebürtige Heppenheimer an einem Rennwochenende aufgetaucht. So nun auch in Brasilien, als er für eine Überraschung sorgte (hier mehr dazu).

Er kommt pünktlich zu einer heißen Phase in der Formel 1 zurück. Max Verstappen und Lando Norris kämpfen um die Weltmeisterkrone. Wem drückt Vettel dabei die Daumen? Der ehemalige Fahrer spricht dabei Klartext.

Formel 1: Vettel spricht über WM-Kampf

Der Vorsprung von Max Verstappen in der Formel 1 ist in den vergangenen Wochen immer weiter geschmolzen. Lando Norris wittert seine Chance. Es bahnt sich ein mehr als nur spannender Kampf an. Viele Experten haben dabei schon ihren Favoriten genannt. Wer wird es nach Vettels Einschätzung?

„So sehr ich es uns allen gönnen würde, wenn’s richtig spannend wird bis zum Schluss, glaube ich, dass der Max mittlerweile so abgebrüht ist, so souverän fährt …“, sagte Vettel in Sao Paulo am „Sky-Mikrofon“, und lobt Verstappen: „Wir sehen ja selten Fehler von ihm, von seiner Seite.“

Dabei spricht er auch noch jedem Fan aus der Seele: „Ich wünsche mir natürlich auch als unabhängiger Zuschauer, dass es noch enger wird.“ Dennoch ist für ihn klar: „Ich würde sagen, die Favoritenrolle ist klar verteilt und liegt bei Max.“

„Sollen wir wetten?“

Dabei gab es zum Schluss sogar einen Wetteinsatz. „Sollen wir wetten?“, sagte Vettel zu Timo Glock, Sky-Experte. „Wir lassen uns was einfallen, aber ich glaube, dass der Max das gewinnen wird“, so der ehemalige Formel-1-Star. Daraufhin antwortet Glock: „Du kommst einmal in die Kabine zum Kommentieren, wenn du die Wette verlierst.“

Für den vierfachen Weltmeister geht es in diesem mehr als nur spannenden WM-Kampf also auch noch um etwas. Jetzt gibt es allerdings noch einen weiteren Grund für Vettel, Verstappen die Daumen zu drücken. Die Fans allerdings würden es feiern, den ehemaligen Publikumsliebling am Mikrofon zu hören.