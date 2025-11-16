Formel 1: Hammer-Rückkehr? Sebastian Vettel lässt aufhorchen

Sebastian Vettel sorgte am Interlagos-Wochenende erneut für Gesprächsstoff. Der vierfache Weltmeister tauchte im Fahrerlager auf und musste sich natürlich die Frage gefallen lassen, ob er bald in einer Managementrolle zu Red Bull zurückkehrt. Schließlich kursieren Gerüchte darüber seit Monaten – und hören einfach nicht auf.

Vettel nahm den Wirbel gelassen. „Ich habe gelesen, dass viel darüber gesprochen wurde und so weiter“, sagte er. „Ich habe ein bisschen mit Helmut gesprochen, aber es ist nie zu etwas geworden, hat nie an Fahrt gewonnen.“ Gleichzeitig betonte er, wie zufrieden er aktuell mit seinem Leben sei.

Rückkehr in die Formel 1?

Dennoch spürt man, dass Vettel die Formel 1 nicht loslässt. „Ich liebe die F1. Am Anfang dachte ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter zuschauen möchte, weil ich Abstand gewinnen muss. Ich schaue die Rennen und verfolge es, weil ich den Sport liebe.” Der Sport fasziniert ihn weiterhin – das merkt man in jedem Satz.

Ganz schließen will er die Tür nicht. Dazu kennt er die Strukturen bei Red Bull zu gut. Viele Gesichter aus seiner erfolgreichsten Zeit arbeiten dort noch immer, und Vettel bleibt ihnen verbunden. Er beobachtet die Entwicklungen in der Formel 1 genau und denkt laut über mögliche Optionen nach, sollte sich irgendwann die perfekte Gelegenheit ergeben.

Vettel und die Zukunft der Formel 1

„Ich kenne die Jungs auch, daher bin ich in dieser Hinsicht immer noch nah dran, und wenn ich nicht weiß, ob sich die richtige Gelegenheit, Position, Perspektive, was auch immer ergibt, gibt es vielleicht eine Rolle, in die ich gerne hineinwachsen würde, aber die Zeit wird es zeigen.“ Klare Worte, die Raum für Spekulationen lassen.

Für die Formel 1 wäre seine Rückkehr – egal in welcher Rolle – ein Geschenk. Viele Fans wünschen sich längst, dass er dem Sport wieder näherkommt. Vettels Mischung aus Erfahrung, Klarheit und Bodenständigkeit könnte in Milton Keynes genau das Puzzleteil sein, das Red Bull eines Tages braucht.

Und weil die Formel 1 sich ständig verändert, bleibt jede Option auf dem Tisch. Vettel wirkt entspannt, aber nicht abgekoppelt. Er hält Abstand, ohne den Kontakt zu verlieren. Genau daraus entsteht die spannende Frage: Wann ergibt sich die Chance, die er wirklich ergreifen möchte?