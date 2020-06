Formel 1: Vettel-Plan geplatzt? Mercedes äußert sich zu Verpflichtung

In der Formel 1 steht Sebastian Vettel vor nur noch zwei Optionen: Mercedes oder nichts.

Mercedes oder nichts – will Sebastian Vettel nächstes Jahr weiter in der Formel 1 fahren, muss er auf ein Angebot der Silberpfeile hoffen.

Nach der Verkündung des Aus bei Ferrari ließ Sebastian Vettel die Chancen auf ein Cockpit bei McLaren oder Renault verstreichen – wohl, weil er auf einen Platz bei Mercedes pokert.

Klappt das nicht, droht eine Pause oder gar das Karriere-Ende in der Formel 1.

Formel 1: Mercedes-Teamchef nennt Vettel „Außenseiterkandidat“

Die Chancen auf einen Mercedes-Vertrag sind jedoch gering. Das stellte jetzt Teamchef Toto Wolff auf einer Video-Pressekonferenz klar.

Wie geht es weiter in der Formel 1 für Sebastian Vettel? Foto: imago images / Nordphoto

„Er ist ein Außenseiterkandidat bei Mercedes, weil wir in allererster Linie auf unseren Mercedes-Kader schauen“, wird Wolff deutlich. Heißt: Am liebsten will Mercedes die auslaufenden Verträge mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas verlängert. Erst, wenn das nicht gelingt, könnte Vettel ins Spiel kommen.

------------------------

Gleichzeitig hält der Silberpfeil-Teamchef aber auch fest: „Sebastian ist eine tolle Persönlichkeit und ein Ausnahmerennfahrer in seiner Generation.“

„Vettel niemand, bei dem ich sofort nein sagen würde“

„Von seinem Talent und seiner Persönlichkeit her ist er natürlich niemand, bei dem ich sofort nein sagen würde.“ Worte, die Sebastian Vettel Hoffnung auf eine Fortsetzung seiner Karriere in der Formel 1 machen dürfen.

Ein Rumdümpeln im Mittelfeld des Klassements, da sind sich nahezu alle Experten einig, dürfte für den vierfachen Weltmeister jedenfalls nicht in Frage kommen.

Inzwischen hat Ferrari-Teamchef Binotto sich etwas klarer über die Gründe für das Ferrari-Aus des Heppenheimers geäußert. Hier die Details >> (dso)