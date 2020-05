Formel 1: „Keine Zukunft bei Ferrari!“ Sebastian Vettel kriegt erschütternde Ansage

Könnte Sebastian Vettel in der Formel 1 in Zukunft für Mercedes fahren?

Wie geht es für Sebastian Vettel in der Formel 1 weiter? Obwohl die Saison nach wie vor noch nicht gestartet ist, gibt es wilde Spekulationen um die Zukunft von Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Ferrari und Mercedes.

Bei Ferrari hat Vettel keine Zukunft. Diese erschütternde Prognose kommt jetzt in aller Deutlichkeit von einem Experten. Damit wäre für den viermaligen Weltmeister der Formel 1 nach dieser Saison Schluss beim italienischen Rennstall.

Formel 1: Marc Surer: Vettels Zeit bei Ferrari ist abgelaufen

In einem Interview mit „Sport1“ äußert sich Marc Surer, ehemaliger Formel-1-Pilot und TV-Experte, zu der Zukunft des Heppenheimers. „Für mich wäre es ideal, eine Traumvorstellung sozusagen, wenn er zu Mercedes wechseln würde“, erklärt der 68-Jährige.

Marc Surer sieht Sebastian Vettels Zukunft in der Formel 1 bei Mercedes. Foto: imago images/Motorsport Images

Er sehe darin sowohl für Vettel als auch für den Rennstall Mercedes Vorteile in einem Wechsel des Deutschen. Vettel habe bei Ferrari keine große Zukunft. Seit seinem Wechsel 2015 zum italienischen Traditionsrennstall fuhr der 32-Jährige den Erwartungen hinterher.

In fünf Jahren gewann Vettel gerade einmal 14 Rennen, Weltmeister wurde immer ein Mercedes-Fahrer. Viermal gewann Lewis Hamilton die Gesamtwertung, einmal Nico Rosberg.

Auch Mercedes würde laut Surer davon profitieren, Vettel unter Vertrag zu nehmen. „Für Mercedes würde sich eine Verpflichtung von Vettel im Erfolgsfall ebenfalls lohnen. Denn sie könnten dann endlich einen deutschen Weltmeister vermarkten. Der letzte, Nico Rosberg, ist ja sofort nach dem Titelgewinn zurückgetreten“, sagt der Schweizer.

Hamiltons Tage in der Formel 1 gezählt?

Dass es dann zu einem Streit um das Cockpit mit Hamilton beim deutschen Rennstall kommt, glaubt er nicht. Im Gegenteil, Surer ist davon überzeugt, dass Hamilton sogar kurz davor sein könnte, seine Karriere zu beenden.

In Spielberg soll die Formel 1 Saison im Juli endlich losgehen. Foto: imago images / GEPA pictures

„Er motzt in letzter Zeit einfach zu viel über das Auftreten und das gesamte Umfeld der Formel 1“, so Surer bei „Sport1“. „Ich habe den Eindruck, dass er das Handtuch schmeißt und aufhören wird, sollte er den nächsten Titel gewinnen.

Nach wie vor ist die Formel 1 Saison 2020 nicht gestartet. Anfang Juli sollen in Spielberg/Österreich die ersten Rennen gefahren werden. Es wäre das erste Mal in der Geschichte, dass in einer Saison zwei Rennen auf einem Kurs gefahren würden. (mh)