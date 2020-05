Formel 1: Macht ER jetzt Platz für Vettel?

Die Fahrerwechsel werden in diesem Jahr in der Formel 1 so heiß diskutiert wie lange nicht mehr. Der Auslöser: Sebastian Vettel und Ferrari gaben bekannt, ihren gemeinsamen Weg am Ende des Jahres zu beenden.

Das löste einen Domino-Effekt in den Cockpits der Formel 1 aus. Nur einer ist aktuell noch ohne festen Platz für das kommende Jahr: Sebastian Vettel selbst. Doch jetzt gibt es Hinweise, dass ein Fahrer für Vettel Platz machen könnte.

Formel 1: Bottas sondiert den Markt – und trifft sich mit Renault

Gerüchte über einen Wechsel von Vettel zu Branchenprimus Mercedes gab es in den letzten Wochen viele. Die Verträge der Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas laufen am Ende des Jahres aus.

Mercedes-Boss Toto Wolf hatte Vettel als interessante Option bezeichnet und davon gesprochen, dass man es nicht ignorieren könnte, wenn ein vierfacher Weltmeister auf dem Markt sei.

Aufgrund der Ungewissheit über seine Zukunft könnte Valtteri Bottas sich jetzt frühzeitig um ein neues Team kümmern. Nach Informationen von „Motorsport-Total.com“ soll sich Bottas‘ Manager mit dem Renault-Teamchef getroffen haben.

Das Renault-Cockpit wird zum Ende der Saison frei, da Daniel Ricciardo zu Konkurrent McLaren wechselt. Bis zu der offiziellen Verkündung war auch Vettel für diesen Platz gehandelt worden.

Doch sollte Bottas Mercedes wirklich verlassen, wäre der Weg für Vettel frei. Bildet er dann ein potentielles Super-Duo mit seinem Rivalen Lewis Hamilton?

Mercedes lässt sich bei der Fahrerfrage Zeit

Wolff will sich indes nicht in die Karten schauen lassen, was die Planung für das kommende Jahr angeht. Mit Blick auf die Tatsache, dass die aktuelle Saison noch nicht mal begonnen habe, wolle man nichts überstürzen.

„Fakt ist: Die Entscheidung manch anderer Teams, so früh Fahrerpaarungen für 2021 bekanntzugeben, kommt einigermaßen überraschend, weil das ein ganzes Jahr lang Kopfweh bereiten wird“, erklärt Wolff.

Namen nannte er dementsprechend nicht, fügte jedoch hinzu: „Am Ende zählt, ganz wichtig, die Leistungsfähigkeit und die Dynamik zwischen den Fahrern. Es zählt auch natürlich der Marketingaspekt. All diese Faktoren müssen wir berücksichtigen."

Sollten Hamilton und Vettel am Ende im selben Team sitzen, wären zumindest die Leistungsfähigkeit und der Marketingaspekt keine Probleme für Mercedes. (mh)