Formel 1: Jetzt ist es offiziell – Juwel tritt Vettel-Erbe an

Viermal Weltmeister, Fanliebling nicht nur in Deutschland – mit seinem Rücktritt Ende 2022 hat Sebastian Vettel ein riesiges Loch in die Formel 1 gerissen. Sein Erbe anzutreten? Eine große Bürde.

Ein Youngster und Debütant traut sich nun in die Fußstapfen und schnappt sich bei der Nummernvergabe die legendäre „5“ von Sebastian Vettel. Mit dem Ex-Star hat seine Wahl allerdings nichts zu tun.

Formel 1: Vettels „5“ neu vergeben

Als amtierender Weltmeister prangte vier Jahre lang stolz die „1“ auf dem Red Bull von Vettel. Seit sich die Fahrer ab 2014 ihre Startnummern selbst aussuchen können, wählte er stets die Nummer 5. „Ich habe mich für die 5 entschieden, weil ich 2001 damit im Kart erfolgreich unterwegs war und 2010 damit zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister geworden bin“, erklärte er einst. „Außerdem haben einige andere Piloten ebenfalls mit der 5 den Titel geholt. Ich denke da zum Beispiel an Michael Schumacher und Nigel Mansell.“

Die eigene Vergangenheit und die seines großen Idols „Schumi“ veranlassten ihn zu dieser Wahl. Er verpasste ihr einen ganz eigenen Kult. „SV5“ wurde zur Marke, Vettel fest mit dieser Zahl verbunden. 2022 gab er sie mit seinem Karriere-Ende in der Königsklasse wieder frei. Nehmen durfte sie aber niemand, denn das ist in den ersten beiden Jahren nach dem Ausscheiden eines Fahrers nicht erlaubt.

Bortoleto übernimmt legendäre Startnummer

Am Samstag (11. Januar) gab die Formel 1 die Startnummern für die Saison 2025 offiziell bekannt. Und direkt traut sich ein Fahrer an die legendäre Vettel-Ziffer heran. Gabriel Bortoleto wird sie in seiner Debüt-Saison auf dem Sauber tragen. Der 20-Jährige wagt sich damit als erster an das Vettel-Erbe. Mit der deutschen Motorsport-Legende hat seine Wahl aber nichts zu tun.

Wie er selbst verriet, wählte er die 5 aus einem ähnlichen Grund wie der viermalige Weltmeister: Mit ihr holte er in der Vergangenheit einen großen Titel, wurde Weltmeister in der Formel 3.