Formel 1: Steht ein Verstappen-Hammer bevor? Red-Bull-Star wird deutlich

Über die Zukunft keines Piloten wird in der Formel 1 so heiß spekuliert, wie die von Max Verstappen. Schließlich gibt es derzeit zahlreiche Wechselgerüchte um den Niederländer, der noch einen langfristigen Vertrag bei Red Bull hat.

Doch wird er diesen Kontrakt, der noch bis 2028 läuft, auch wirklich erfüllen? Der dreifache Formel-1-Weltmeister darf das Team mithilfe von leistungsbezogenen Ausstiegsklauseln verlassen. Jetzt äußert sich Verstappen deutlich zu seiner Zukunft.

Formel 1: Steht ein Verstappen-Hammer bevor?

Es wäre nach dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari der nächste absolute Hammer in der Formel 1: Wird Max Verstappen ebenfalls das Team wechseln? Diese Frage stellen sich alle Fans und Experten. Mit Red Bull hat er nämlich die Dominanz der vergangenen Jahre verloren, wird von der Konkurrenz schon regelrecht platt gefahren.

Auch interessant: Formel 1: Perez horcht auf – Marko-Worte sind wie eine schallende Ohrfeige

Das könnte sich auch auf die Zukunft auswirken. Schließlich will Verstappen im schnellsten Auto um Siege und Titel fahren. Auch wenn sein Vertrag beim Brause-Rennstall noch bis 2028 läuft, könnte er aufgrund von Klauseln das Team früher verlassen. Mercedes und Aston Martin hätten sicherlich Interesse an ihm.

Und was sagt Verstappen selbst zu den ständigen Wechselgerüchten um seine Person? „Derzeit denke ich nicht darüber nach, denn es gibt noch so viel, das ich in diesem Jahr besser machen will und alles, was in Zukunft kommt, ist noch immer weit weg. Das ist derzeit keine Sorge von mir“, sagt der RB-Star gegenüber „Sky Italia“.

„Nicht mein Ding“

Verstappen betont dann auch noch: „Ich bin nun schon seit sehr langer Zeit bei diesem Team und natürlich will jeder Fahrer letztlich Siege einfahren. Es ist sehr einfach, das Team zu wechseln, aber ich will nicht, dass meine Karriere dadurch geprägt wird. Ich will nicht für vier oder fünf verschiedene Teams antreten.“ In der Formel 1 ging er bisher für Red Bull und den Racing Bulls, das früher Toro Rosso und AlphaTauri hieß, an den Start.

Dem Brause-Rennstall sei er sehr dankbar, dass ihm ab 2015 ermöglicht wurde, in der Motorsport-Königsklasse fahren zu können. „Ich will mit jedem in meiner Mannschaft eine lange und starke Verbindung aufbauen, ich will mich zu Hause fühlen. Das Team zu wechseln, ist nicht wirklich mein Ding und das ist auch nichts, was ich zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere machen will“, so Verstappen.

Mehr Nachrichten für dich:

Allerdings will es der Niederländer nicht so machen wie Lewis Hamilton und Fernando Alonso, die beide mit 39 und 42 Jahren weiterhin in der Formel 1 fahren. „Mein nächster Schritt, wenn es denn einen geben wird – wird mein letzter sein. Das kann aber auch einfach eine Verlängerung meines aktuellen Vertrags sein. Derzeit ist immer noch alles möglich“, wird der 27-Jährige deutlich.