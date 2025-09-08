Formel 1: Bittere Zandvoort-Nachricht für Verstappen – bald ist es endgültig vorbei

Für Max Verstappen gehört der Zandvoort-GP zu den wohl bedeutendsten Rennen im Formel-1-Kalender. Schließlich ist es ein Heimrennen in den Niederlanden für den vierfachen Weltmeister. Einige Siege konnte der Red-Bull-Pilot vor heimischer Kulisse auch schon einfahren.

Eine Ausgabe in Zandvoort steht noch im Kalender der Formel 1. Danach wird es aller Voraussicht nach keine Rennen an der niederländischen Küste mehr geben. Für viele „Oranje“-Fans und auch Max Verstappen ist das extrem bitter.

Formel 1: Zandvoort wird der Stecker gezogen

Denn es ist wohl mehr als nur wahrscheinlich, dass das Rennen aus dem Formel-1-Kalender gestrichen wird, wie man aus den Worten des CEO Stefano Domenicali entnehmen kann. Der Italiener erklärte, dass er Zandvoort gerne weiterhin in der Königsklasse sehen würde, allerdings der auslaufende Vertrag nach 2026 nicht verlängert wird.

Auch interessant: Formel 1: Es kommt knüppeldick! Strafe nach Zandvoort-GP steht fest

Der Grund: Die finanziellen Risiken sind einfach zu groß. Anders als zu viele andere Rennstrecken muss das niederländische Rennen ohne staatliche Unterstützung auskommen. Der Zandvoort-GP ist vollkommen von den Einnahmen aus Ticketverkäufen und Sponsoren abhängig.

„Ich bin den Veranstaltern des niederländischen Grand Prix sehr dankbar für ihre vorbildliche Arbeit. Sie haben die Latte höhergelegt für alle europäischen Organisatoren, was Spektakel und Unterhaltungsprogramm angeht“, sagte Domenicali am Rande des Zandvoort-GP.

„Alles versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden“

Und der Formel-1-Boss weiter: „Wir haben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, dabei wurde auch erwogen, das Rennen nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Wir respektieren die Entscheidung des Promoters, mit der Ausgabe 2026 aufzuhören.“

Eine Hoffnung gibt es für Max Verstappen und die niederländischen Fans aber noch: Der Große Preis der Niederlande könnte erhalten bleiben, allerdings auf einer anderen Rennstrecke.

Mehr Nachrichten für dich:

Assen könnte nämlich eine mögliche Lösung sein. Die Vertreter dieser Rennstrecke hatten immer wieder ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, Rennen der Königsklasse dort auszutragen. Allerdings wurden noch keine konkreten Schritte in diese Richtung unternommen. Ob sich das jetzt nach dem Zandvoort-Aus ändern wird?