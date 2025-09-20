Chancen auf WM-Titel in der Formel 1? Helmut Marko spricht Klartext

Max Verstappen konnte beim Grand Prix in Monza jede Menge Selbstbewusstsein tanken. Der viermalige Weltmeister der Formel 1 holte im Red Bull einen dominanten Sieg. Ein Gefühl, dass Verstappen zuvor lange nicht mehr erleben durfte.

In der Formel-1-Wertung scheinen die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris dennoch enteilt. Die Mission WM-Titel Nummer fünf scheint für Verstappen längst gescheitert. Nun spricht auch Red-Bull-Berater Helmut Marko über die Chancen seines Schützlings.

Formel 1: Marko glaubt nicht an fünften WM-Titel

Vor dem Baku-Grand-Prix beträgt Verstappens Rückstand auf WM-Leader Piastri 94 Punkte, auch der Zweitplatzierte Norris liegt weit vor ihm. „Also da müsste sehr viel zusammenkommen, um diesen Rückstand noch wettmachen zu können“, kommentiert Marko gegenüber „RTL/ntv“ und „sport.de“ nüchtern.

Auch interessant: Bahnt sich ein Mercedes-Beben in der Formel 1 an? Experte lässt aufhorchen

Der 82-Jährige glaubt, dass der WM-Kampf zwischen Piastri und Norris entschieden wird. „Wir geben nicht auf. Aber realistisch gesehen würde ich sagen: Keine Chance auf den WM-Titel!“ Favorit sei Piastri, der durch seinen Vorsprung und seine mentale Stärke überzeugt. Marko lobt zudem McLarens sportliche Herangehensweise, den Kampf um den Weltmeister-Titel weitestgehend unter den Fahrern ausmachen zu lassen.

Red Bull schielt auf Rang zwei

In der Konstrukteurswertung sieht Marko durchaus Chancen für das derzeit auf Rang vier liegende RB-Team. Der Rückstand auf McLaren ist klar, doch Ferrari und Mercedes bleiben in Reichweite. Fortschritte beim zweiten Red-Bull-Piloten Yuki Tsunoda sind dabei entscheidend. „Wir wollen das jetzt endlich mal in einer besseren Punkteausbeute sehen“, fordert Marko.

Mehr Nachrichten für Dich:

Tsunoda kämpft derzeit um seine Zukunft bei Red Bull. Bisher liegt er mit nur zwölf persönlichen WM-Punkten weit hinter Verstappen. Will RB noch auf Rang zwei in der Team-Wertung hüpfen, bedarf es einer krassen Leistungssteigerung des Japaners.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.