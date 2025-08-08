Die Formel 1 hat Gewissheit: Verstappen macht es offiziell

Die Gerüchteküche der Formel 1 brodelte in den vergangenen Wochen und Monaten gewaltig. Im Fokus: Max Verstappen. Wechselt er im kommenden Jahr zu Mercedes? Es wäre ein Beben in der Königsklasse.

Doch jetzt herrscht endgültig Gewissheit: Der Formel-1-Weltmeister wird auch 2026 für Red Bull fahren. „Es ist Zeit, die Gerüchte zu beenden. Für mich war sowieso immer ganz klar, dass ich bleiben würde“, erklärte Verstappen vor dem Großen Preis von Ungarn. Der Niederländer betonte, dass sein Verbleib nie infrage stand.

Formel 1: Gewissheit um Max Verstappen

Verstappen zeigte sich gelassen angesichts der Spekulationen um seine Zukunft. „Ich glaube, das war sowieso die allgemeine Stimmung im Team, denn wir diskutierten ständig darüber, was wir mit dem Auto machen könnten“, sagte er. Solche Gespräche seien ein klares Zeichen seines Interesses an einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Team Red Bull.

Der Weltmeister fand die andauernden Wechselgerüchte um seine Person allerdings äußerst unterhaltsam. „Da kommen immer schöne Geschichten bei raus“, erklärte Verstappen humorvoll. Mercedes galt dabei als Hauptanwärter für einen möglichen Wechsel, was das Interesse von Teamchef Toto Wolff unterstrich. Doch Verstappen bleibt seinem Team treu.

Auch Helmut Marko äußert sich

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko bestätigte Verstappens Verbleib am Montagabend: „Ja, ich kann bestätigen, dass Max Verstappen 2026 für Red Bull fährt.“ Verstappen hat noch bis 2028 Vertrag. Ab der kommenden Formel-1-Saison sorgt ein neues Reglement für Änderungen, deren Auswirkungen für Red Bull aktuell schwer einzuschätzen sind.

In dieser Saison liegt Verstappen bereits 81 Punkte hinter Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren. Trotzdem stehen noch elf Rennen aus, was noch Raum für eine mögliche Aufholjagd lässt. Red Bull scheint jedoch nicht konkurrenzfähig genug, um das dominierende McLaren-Team dauerhaft zu gefährden.

