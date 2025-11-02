Das will jeder in der Formel 1 hören: Endlich spricht Max Verstappen es aus

Eigentlich sah es in der Formel 1 danach aus, als würden Oscar Piastri und Lando Norris den WM-Titel unter sich ausmachen. Doch beide McLaren-Piloten haben in den vergangenen Wochen und Monaten einige Rückschläge erlitten und sicherlich auch nicht damit gerechnet, dass Max Verstappen eine solch irre Aufholjagd starten würde.

Der Red-Bull-Star hat den Rückstand auf beide McLaren-Fahrer deutlich verkürzt und ist voll im Titelrennen. Das hat Verstappen selbst nach dem USA-GP gesagt. Es ist das, was jeder in der Formel 1 hören wollte.

Formel 1: Verstappen spricht es nach dem USA-GP aus

Wer hätte das vor der Sommerpause für möglich gehalten? Eigentlich waren Piastri und Norris in der Formel 1 auf dem besten Wege, sich einen spannenden WM-Kampf zu liefern. Aus dem Zweikampf ist jetzt ein Dreikampf geworden, da Max Verstappen wieder voll im Titelrennen ist.

Die vergangenen drei der fünf Rennen hat der Red-Bull-Star gewonnen. Er hat die Rückschläge und Patzer von McLaren eiskalt ausgenutzt. Der Rückstand auf den Führenden Norris beträgt 36 Punkte, auf den Zweitplatzierten Piastri beträgt er nur noch 35 Zähler.

Allein beim USA-Wochenende hat Verstappen 25 Punkte auf Piastri gutgemacht. In der Formel 1 hoffen mittlerweile viele, dass sich der beste Fahrer des Grids auch noch den fünften WM-Titel in Serie holt. Glaubt er selbst an seine Titelchance?

„Ja, die Chance ist da“

„Ja, diese Chance ist da, aber wir müssen so weitermachen wie zuletzt. An meiner Vorgehensweise ändere ich nichts, ein Wochenende um das andere, und in Abu Dhabi sehen wir dann, wo wir stehen“, sagt Verstappen. Der Formel-1-Star spricht also das aus, was alle hoffen: ein dramatisches Finale beim letzten Rennen des Jahres.

In dieser Saison sind es nur noch vier Rennen plus zwei Sprints in Brasilien und Katar. Es ist also noch alles offen im WM-Kampf mit den beiden McLaren-Piloten. Schafft Verstappen tatsächlich das Unmögliche?