Die ganze Formel 1 staunt nur: Enthüllung um Max Verstappen nach Austin-Sieg

Er ist zurück – eigentlich war er nie richtig weg! Max Verstappen gewinnt wieder viele Rennen und dominiert die Formel 1, wie er es schon die vergangenen Jahre getan hat. Der Niederländer ist durch den Sieg beim USA-GP wieder voll im Titelkampf mit den beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris.

In Austin war Max Verstappen nicht aufzuhalten. Dabei hatte der amtierende Formel-1-Weltmeister große körperliche Beschwerden, wie mitten im Rennen enthüllt wurde.

Formel 1: Irre Enthüllung um Verstappen

Beeindruckend ist Verstappens starke Aufholjagd in der Formel 1-Weltmeisterschaft: Noch nach seinem letzten Sieg in Zandvoort hatte der Niederländer 104 Punkte Rückstand auf Piastri. Vier Rennen später sind es nur noch 40 Punkte – und fünf spannende Grand Prix stehen noch bevor. Das Titelrennen ist heißer denn je.

Beim USA-GP hatte Verstappen sogar große Rückenprobleme, wie sein Physio gegenüber „Sky“ verriet. Die Unebenheiten auf der Geraden in Austin machten dem Red-Bull-Piloten zu schaffen, doch auf der Strecke ließ sich Verstappen nichts anmerken.

Zwischenzeitlich hatte der Dominator des Rennens mehr als zehn Sekunden Vorsprung auf seinen Verfolger. Nach dem Reifenwechsel war der Abstand zwar geschrumpft, aber Verstappen fuhr souverän von Start bis Ziel und schloss weiter auf Piastri und Norris auf.

Red Bull träumt von der Sensation

Verstappens Sieg in Austin lässt Red Bull wieder träumen. Sollte Verstappen den Rückstand in den verbleibenden WM-Rennen aufholen, wäre es das größte Comeback in der Geschichte der Formel 1.

Fünf Rennen und zwei Sprints stehen noch an. 141 Punkte können noch geholt werden. Verstappen selbst glaubt ebenfalls an den fünften WM-Titel in Folge. „Ja, diese Chance ist da, aber wir müssen so weitermachen wie zuletzt. An meiner Vorgehensweise ändere ich nichts, ein Wochenende um das andere, und in Abu Dhabi sehen wir dann, wo wir stehen“, sagte der Niederländer nach dem USA-GP.

Piastri und Norris zittern allein schon bei den Aussagen. Eigentlich dachten die beiden McLaren-Piloten, dass sie den WM-Kampf unter sich ausmachen werden. Doch da haben sie wahrlich nicht mit dem besten Fahrer des Grids gerechnet.