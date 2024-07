Formel 1: Verstappen platzt der Kragen – „Soll zu Hause bleiben“

Für Max Verstappen läuft die derzeitige Formel-1-Saison so gar nicht nach Maß. Seine jahrelange Dominanz ist längst verflogen, denn McLaren weist den Niederländer und sein Red-Bull-Team mittlerweile regelmäßig in die Schranken.

Auch beim Großen Preis von Ungarn musste Verstappen einmal mehr zuschauen, wie Lando Norris und Oscar Piastri vorne weg fuhren. Dem dreimaligen Formel-1-Weltmeister platzte deswegen endgültig der Kragen – und bleibt auch nach dem Rennen deutlich!

Formel 1: Verstappen tobt nach verkorksten Ungarn-GP

Schon auf der Strecke beschwerte sich der 26-Jährige immer wieder lautstark und abfällig gegenüber seinem Team und Renningenieur Gianpiero Lambiase. Dieser hatte Verstappens Verhalten am Ende sogar als kindisch bezeichnet, als sich der Niederländer über seinen Crash mit Lewis Hamilton beschwerte. Darauf angesprochen reagierte der Red-Bull-Star nach dem Rennen deutlich.

„Ich denke nicht, dass wir uns entschuldigen müssen. Ich denke, dass wir einfach einen besseren Job machen müssen“, so Verstappen. Auch von der Kritik an seinem Verhalten will der Red-Bull-Fahrer nichts wissen: „Ich weiß nicht, warum die Leute meinen, man dürfe nicht deutlich über den Funk sein. Das ist Sport. Wem es nicht gefällt, der soll zu Hause bleiben“.

Red Bull mit schlechter Strategiewahl

Deutliche Worte Verstappens an seinen Rennstall, der seine Nummer eins in Ungarn zweimal zur Boxengasse kommen lassen hat und dadurch beide Male von Lewis Hamilton mittels eines Undercuts überholt wurde. Dadurch schmilzt Verstappens WM-Vorsprung auf Lando Norris und McLaren immer weiter.

Schon am nächsten Wochenende haben Verstappen und Red Bull jedoch wieder die Chance auf Wiedergutmachung. Das Rennen in Spa (28. Juli) wird dann der Abschluss der Halbserie sein. Es geht nämlich danach in die Sommerpause.