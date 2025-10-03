Formel 1: Es droht Chaos beim Singapur-GP! Max Verstappen reibt sich die Hände

Die Formel 1 kehrt nach einer einwöchigen Pause zurück! Für Max Verstappen und Co. geht es nach Singapur auf den berühmt-berüchtigten Stadtkurs Marina Bay. Stadtrennen liegen dem Red-Bull-Piloten sehr. Der vierfache Weltmeister nimmt den dritten Rennsieg in Serie ins Visier.

Dabei könnte es beim Singapur-GP (5. Oktober) ziemlich chaotisch werden, was vielen Formel-1-Fahrern und auch Max Verstappen sehr gefallen dürfte. Der Blick richtet sich dabei besonders auf die Wettervorhersage für das Wochenende.

Formel 1: Es droht Chaos beim Singapur-GP

In Monza überragte Max Verstappen, in Baku ließ er der Konkurrenz wieder keine Chance: Ist der Red-Bull-Star in der Formel 1 nach einer kurzen Schwächephase wieder nicht aufzuhalten? McLaren um Oscar Piastri und Lando Norris will das unbedingt verhindern. Schließlich kämpfen die beiden Piloten um den WM-Titel, wo Verstappen erstmal wohl auch nichts mehr mit zu tun haben wird.

Doch in Singapur könnte es den dritten Verstappen-Coup in Folge geben. Der Superstar ist nicht nur der wohl beste Fahrer im Grid, er liebt es besonders, auf nasser Strecke zu fahren. Und das könnte tatsächlich auf dem Stadtkurs der Fall sein, wie die Wettervorhersagen für das Wochenende zeigen.

Schon seit einigen Tagen regnet es in Singapur, so auch vor dem Grand Prix. Immer wieder gibt es Gewitter und viel Regen. Sogar am Freitag, im ersten und zweiten Training, werden Gewitter erwartet. Die Temperaturen sind mit bis zu 30 Grad allerdings sehr hoch.

Regenrennen in Singapur?

Am Samstag (4. Oktober) dürfte es sogar etwas heißer werden. Dennoch sind auch hier Regen und Gewitter vorhergesagt. So könnte das Formel-1-Qualifying ziemlich nass und rutschig werden – genauso wie am nächsten Tag beim Grand Prix. Für die Nacht, in der das Rennen stattfinden wird, sind vereinzelte Gewitter angekündigt.

Es könnte also in Singapur ziemlich chaotisch werden. Wer da wohl die Nerven behalten wird? Verstappen jedenfalls liebt es, im Regen zu fahren, und hat das auch schon oft unter Beweis gestellt. Eine nasse Strecke könnte ihm auf dem engen Stadtkurs in Singapur vermutlich dazu verhelfen, den dritten Sieg in Folge einzufahren. McLaren und die Konkurrenz werden hoffen, dass dieses Szenario nicht eintritt.