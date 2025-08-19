Formel 1: Gefahr bleibt! Für Max Verstappen gibt es kein Aufatmen

Es ist eine bislang schwierige Formel-1-Saison für Max Verstappen und Red Bull. Der vierfache Weltmeister ist nicht annähernd im WM-Kampf dabei, wird sich wohl den fünften Titel in Folge nicht holen können. Dafür ist die Konkurrenz – vor allem McLaren – in diesem Jahr einfach zu stark.

Und der Niederländer muss sich in der Formel 1 auch noch vor einer Rennsperre fürchten. Denn er hat immer noch Strafpunkte, die von der FIA für kleinere und größere Vergehen verteilt werden. Passt Verstappen in Zukunft nicht auf, muss er an einem Wochenende komplett aussetzen.

Formel 1: Gefahr der Rennsperre bleibt für Verstappen

Nach dem Spanien-GP war Verstappen nur von einem Mini-Vergehen entfernt gewesen und es hätte eine Rennsperre in der Formel 1 zur Folge gehabt. Seit dem 30. Juni ist sein Polster jetzt zwar etwas größer, mit neun Punkten führt er die Strafpunkte-Liste dennoch weiterhin an.

Sollte Verstappen nach der Sommerpause an Rennwochenenden drei Zähler sammeln, wird er von der FIA gesperrt. Bis zum Oktober muss er sich gedulden, denn dann entfallen am 27. des Monats die nächsten zwei Punkte. Erst dann kann er immerhin ein wenig aufatmen.

So war es in den vergangenen Rennen auch etwas zu sehen, dass sich Verstappen in direkten Duellen ein wenig zurückgehalten hatte. Womöglich aus Angst vor einer Strafe, die dann mit einem Strafpunkt geendet wäre.

Auch anderen Piloten drohen Sperren

Neben dem Formel-1-Weltmeister sind aber auch einige andere Piloten auf der Liste zu sehen, denen eine Sperre droht. Oliver Bearman (8) hat nun einen Punkt weniger als Verstappen. Auf Platz drei befinden sich McLaren-Pilot Oscar Piastri und Racing Bulls-Fahrer Liam Lawson mit je sechs Strafpunkten. Fünf Strafpunkte haben Yuki Tsunoda, Lance Stroll und Valtteri Bottas.

Auch sie alle – mit Ausnahme von Bottas als Ersatzfahrer von Mercedes – müssen sich noch einige Monate gedulden, bis die nächsten Strafpunkte gestrichen werden. Sollten weitere Vergehen folgen, drohen auch für sie Rennsperren. Dafür müsste aber schon ganz schön viel passieren.