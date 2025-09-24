Brisante Aussagen! Bleibt Verstappen in der Formel 1 für immer bei Red Bull?

Er bestimmt nicht nur auf der Rennstrecke in der Formel 1 die Schlagzeilen: Um Max Verstappen dreht sich mal wieder fast die gesamte Königsklasse. Der Red-Bull-Pilot ist in den vergangenen Monaten das Gesprächsthema Nummer 1 gewesen – und wird es vielleicht auch weiterhin bleiben.

Es wurde nämlich lange über die Zukunft des viermaligen Formel-1-Weltmeisters spekuliert. Bleibt er bei Red Bull? Geht er zu Mercedes oder vielleicht doch woanders hin? Die Entscheidung folgte dann: Verstappen wird weiter für den österreichischen Rennstall an den Start gehen. Wird er das für immer machen? Jetzt hat sich sein Berater Raymond Vermeulen zu Wort gemeldet.

Formel 1: Verstappen-Berater spricht Klartext

Im Interview mit dem „Telegraaf“ betonte Vermeulen, dass der Abschied des Red-Bull-Piloten ein Thema gewesen sei. „Es ist auch verständlich, dass man sich die Frage stellt: Was passiert, wenn wir noch weiter zurückfallen?“ Vor einigen Wochen sah es beim Topteam nicht gut aus: Verstappen konnte kaum um Rennsiege mitfahren, während die Konkurrenz ihm davoneilte.

Auch wenn er eine Ausstiegsklausel hatte, blieb der Weltmeister dann doch bei Red Bull – und das mindestens für ein weiteres Jahr. „Mit den neuen Regularien kann sich im nächsten Jahr alles ändern. Es ist besser, zu warten und zu sehen, wie sich das Feld entwickelt und wer wo steht. Darauf basierend kann man dann weiter planen“, so Vermeulen.

Der Berater erklärt zudem deutlich, dass Verstappen seinem Team nur für 2026 zugesagt habe. Bedeutet: 2027 könnte er für einen anderen Rennstall fahren: „Es wäre eine fantastische Story, wenn er seine gesamte Formel-1-Karriere bei Red Bull verbringt. Aber das passiert nur, wenn er Material hat, mit dem er gewinnen kann.“

„Bist du froh, ihn zu haben“

Der Druck auf Red Bull wächst also mit diesen brisanten Aussagen des Beraters. Das Formel-1-Team braucht also eine gute Entwicklung im kommenden Jahr, damit das Auto konkurrenzfähig ist und Verstappen um Siege fahren kann. Sollte das nicht der Fall sein, wird er wohl wechseln.

„Jedes Team investiert Millionen, um Extra-Zehntel aus dem Auto rauszuquetschen. Aber wenn du einen Fahrer bekommen kannst, der diese Zehntel schon mitbringt, bist du froh, ihn zu haben“, so Vermeulen, der keine Probleme darin sieht, ein neues Team für Verstappen zu finden.

Welches Team das dann wohl sein könnte? Lange wurde Verstappen mit Mercedes in Verbindung gebracht. Toto Wolff hatte auch viele Gespräche mit dem Niederländer. Zu einem Wechsel kam es bekanntlich nicht mehr.