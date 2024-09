Formel 1: Großalarm bei Red Bull! Verstappen-Bericht sorgt für Wirbel

Die Formel 1 sorgt auch abseits der Rennstrecke fast täglich für Schlagzeilen. Einer, der immer wieder für Aufsehen sorgt, ist Max Verstappen – dabei zum Großteil ungewollt. Denn um den Niederländer brodelt die Gerüchteküche.

Weil Red Bull in der Formel 1 derzeit in einer heftigen Krise steckt, vermehren sich die Berichte über einen Hammer-Abgang des dreifachen Weltmeisters. Er könnte das Team schon bald verlassen. Kein Wunder, dass beim Brause-Rennstall „Alarmstimmung“ herrscht.

Formel 1: Großalarm bei Red Bull!

Die Dominanz ist längst weg! Max Verstappen und Red Bull sind nicht mehr die Schnellsten in der Formel 1. Längst haben Konkurrenten wie McLaren und Ferrari den österreichischen Rennstall auf der Strecke überholt. Verstappen muss um seinen vierten WM-Titel in Folge zittern, Red Bull könnte die Konstrukteurswertung verlieren.

Aber das ist noch nicht alles. Seit Monaten gibt es hartnäckige Wechsel-Gerüchte um Verstappen, der noch einen Vertrag bis 2028. Doch so lange könnte er wohl nicht bleiben. Falls Red Bull es nicht schafft, bis Mitte 2025 das Ruder herumzureißen und wieder zu den Spitzenteams gehört, kann der Star-Pilot das Team verlassen, berichtet die „Sport Bild“.

Möglich macht es eine Klausel im Kontrakt des Niederländers. In dem Bericht heißt es weiter, dass bei Red Bull deswegen „Alarmstimmung“ herrsche. Das Weltmeister-Team muss 2025 also die Wende schaffen.

Konkurrenz wird stärker

Es ist davon auszugehen, dass Verstappen sich mit 62 Punkten Vorsprung noch den WM-Titel in diesem Jahr holt. Doch in der kommenden Formel-1-Saison wird es nicht so einfach, da die Teams wie Ferrari, McLaren und Mercedes auf Augenhöhe sind – oder vielleicht sogar schneller sind und um Siege kämpfen. Weiter heißt es, dass die Probleme, weshalb das aktuelle Auto nicht mehr so dominant ist, ungeklärt sind.

Da ist der Abgang von Adrian Newey nochmal umso bitterer. Der Star-Designer wird ab Mitte 2025 für Aston Martin arbeiten. Zudem haben immer mehr wichtige Mitarbeiter Red Bull verlassen. Weitere dürften vermutlich folgen. Sollte RB die vielen Probleme nicht in den Griff kriegen, könnte Verstappen spätestens ab dem kommenden Jahr weg sein.