Alarmierende Worte! Verstappen mit Horror-Prognose für die Formel 1

Wann immer ihm etwas nicht passt, zögert Max Verstappen keine Sekunde und haut wütend auf den Tisch. Dafür ist der Formel-1-Weltmeister bekannt. So war es auch nach dem Belgien-GP der Fall gewesen.

Der Niederländer ist ohne Zweifel der beste Pilot im Fahrerfeld der Formel 1. Nicht nur bei trockenen Strecken, sondern auch bei den Regenrennen zeigt Verstappen immer wieder, was für ein talentierter Fahrer er ist. In Belgien konnte er das nicht zeigen, da das Rennen bei starkem Regen abgebrochen wurde. Und hier hat er große Befürchtungen für die Zukunft.

Formel 1: Verstappen mit großen Befürchtungen

Sowohl Nico Hülkenberg als auch Max Verstappen gehören unter anderem zu den Formel-1-Fahrern, die gerne im Regen fahren. Beim Belgien-GP waren beide Fahrer sicherlich nicht damit einverstanden, dass es mit einer 80-minütigen Verzögerung losging, als der Regen dann vorbei war.

Die Rennleitung wartete nämlich, bis die Strecke wieder etwas trockener war. Da hatte sich Verstappen bereits höllisch aufgeregt (hier mehr dazu). Und auch nach dem Grand Prix war der Red-Bull-Star nicht in bester Laune, nachdem es nur für den vierten Platz gereicht hatte.

Aus seiner Sicht hätte das Rennen wie geplant losgehen können. „Ich finde es einfach ein bisschen schade für alle“, sagt der Formel-1-Weltmeister und befürchtet: „Diese klassischen Regenrennen wird es so nie mehr geben. Was meiner Meinung nach aber immer noch passieren kann.“

„Das ruiniert einem dann das ganze Rennen“

Geht es nach Verstappen, waren die Bedingungen in Spa völlig in Ordnung. „Ich denke, auch der Regen danach war noch zu bewältigen, wenn wir trotzdem weiter Runden gefahren wären“, betont der Formel-1-Star.

Und Verstappen abschließend: „Man trifft alle Entscheidungen auf der Grundlage von Regenrennen, und das ruiniert einem dann auch ein bisschen das ganze Rennen.“

Schon beim Ungarn-GP könnte es wieder chaotische Zustände geben. Denn auch dort ist am Renntag Regen vorhergesagt. Wie die Rennleitung wohl hier reagieren wird? Verstappen schaut jedenfalls dann ganz genau hin.