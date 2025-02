Formel 1: Aufregung um Verstappen! Red-Bull-Boss Horner spricht Klartext

Um ihn wird sich auch die bald startende Formel-1-Saison 2025 drehen: Max Verstappen hat vier WM-Titel in Folge geholt. Dass der Red-Bull-Star noch lange nicht genug hat, dürfte klar sein. Doch einfach wird es für den Niederländer nicht – vor allem nicht, wenn es abseits der Rennstrecke so viel Aufregung um seine Person gibt.

Bleibt er noch bei Red Bull oder verlässt er das Formel-1-Team? Fragen über Fragen, die noch nicht ganz geklärt worden sind. Teamchef Christian Horner äußert sich nun zu seinem Star-Piloten.

Formel 1: Verstappen bestimmt weiter die Schlagzeilen

Obwohl er sich den WM-Titel im vergangenen Jahr holen konnte, war es alles andere als eine ruhige Formel-1-Saison für Verstappen. Interne Unruhe, Streitigkeiten, Probleme am Auto: Woche für Woche gab es neue Berichte über Red Bull. Und dann gab es auch Berichte über Verstappen. Er hätte die Nase voll gehabt und sich nach anderen Teams umgeschaut.

Vor allem Aston Martin soll großes Interesse am Niederländer haben. Auch Mercedes wollte ihn wohl als Ersatz für Lewis Hamilton holen, der zu Ferrari wechselte. Christian Horner sieht alles etwas gelassener, was die Zukunft von Verstappen betrifft. „Max hat ein sehr offenes Verhältnis zum Team“, sagt der Brite gegenüber, „RacingNews365“. Und auch die Beziehung zwischen dem Teamchef und Star-Pilot sei trotz der Krise „super“ gewesen.

So soll Verstappen auch offen und ehrlich kommuniziert haben, wenn es beispielsweise um Abschiedsgerüchte ging. „Natürlich bespricht man Dinge offen, wie in jeder Form der Partnerschaft. Er hat sehr deutlich gemacht, was seine Position gegenüber dem Team ist“, erklärt Horner weiter.

Verstappen weiter begehrt

Dass sich auch weiterhin die anderen Formel-1-Teams für Verstappen interessieren, ist Horner bewusst. „Denn er ist das Ausnahmetalent, das wir alle kennen. Also kannst du dir vorstellen, dass er bei jedem Team ganz oben auf der Liste steht. Es gab eine Menge Lärm. Und wenn es in der Öffentlichkeit viel Lärm gibt, wird es normalerweise immer mehr. Die Dinge werden aber meist hinter den Kulissen erledigt“, so der Brite.

2025 wird Verstappen also weiterhin für Red Bull fahren. Wird das Auto nicht konkurrenzfähig sein, könnte er dank einer Ausstiegsklausel das Team verlassen. Schon in der Sommerpause könnte es dabei Klarheit geben.