Formel 1: Kurz vor Saisonstart – Verstappen macht es offiziell

Es dauert nicht mehr lange! Die neue Formel-1-Saison rückt näher und dann wird vor allem ein Star-Pilot im Fokus stehen: Max Verstappen. Kann der Red-Bull-Fahrer seinen fünften WM-Titel in Folge holen oder bekommt er auch in diesem Jahr wieder heftige Konkurrenz?

Verstappen selbst gibt sich angriffslustig, will in der Formel 1 weiterhin erfolgreich bleiben. Vor dem Saisonstart hat der amtierende Weltmeister offiziell verkündet, worauf viele seiner Fans schon gespannt gewartet haben.

Formel 1: Verstappen verkündet es vor Saisonstart

Er wird der Gejagte sein: In der Formel 1 werden alle Fahrer und Teams aus der Konkurrenz versuchen, Max Verstappen vom Thron zu stürzen. Wird ihnen das gelingen? In wenigen Wochen startet die neue Saison. Was darf neben einem neuen Auto und neuen Outfits für die Piloten nicht fehlen? Richtig. Ein Helm.

Auch interessant: Formel 1: Team kündigt große Änderung an – Fans müssen sich umstellen

In den sozialen Medien hat der Niederländer das Aussehen seines neuen Helms veröffentlicht. Wie in den vergangenen Jahren auch erstrahlt der Helm in mehreren Farben. Auch das Red-Bull-Logo darf natürlich nicht fehlen und ist auf der Vorderseite sowie hinten zu sehen.

Außerdem auch wieder dabei: der brüllende Löwe. Auf der oberen Seite ist er auf dem Helm platziert. Damit präsentiert er zudem auch sein Heimatland. Auf dem Wappen der Niederlande ist nämlich ebenfalls ein Löwe drauf.

Verstappen will fünften WM-Titel in Folge

Mit seinem neuen Helm wird Verstappen beim Formel-1-Auftakt in Australien (16. März) an den Start gehen. Allerding kann es auch hin und wieder vorkommen, dass der 27-Jährige, wie die anderen Piloten aber auch, zu besonderen Anlässen oder besonderen Rennen andere Helme benutzen wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Nun fehlt nur noch das neue Auto, womit Verstappen seinen fünften WM-Titel in Folge ins Visier nehmen wird. Am 18. Februar gibt es die kollektive Designpräsentation aller Formel-1-Teams in London. Der neue Red-Bull-Bolide wird dann erst am 25. Februar gezeigt.