Formel-1-Star Verstappen haut auf den Tisch – „Das Schlimmste überhaupt“

Max Verstappen scheut sich nicht, seine Meinung offen zu sagen – auch wenn das Sponsoren verärgern könnte. In einem YouTube-Interview mit Chris Harris sprach der vierfache Formel-1-Weltmeister über Autos und seine Abneigung gegenüber Frontantrieb.

Formel 1: Verstappen wird deutlich

Ab der Saison 2026 entwickelt Red Bull seinen Antriebsstrang gemeinsam mit Ford. Verstappen ist bereits das Gesicht dieser neuen Partnerschaft. Zusammen mit Chris Harris nahm er in einem Werbevideo den Mustang GTD und den RS200 unter die Lupe. Währenddessen erklärte er: „Ich finde sie wirklich langweilig. Für mich ist das wie Anti-Autofahren. Ich bin das manchmal im Simulator gefahren – das ist das Schlimmste überhaupt.“ Gemeint waren Autos mit Frontantrieb, die bei Formel-1-Weltmeister Verstappen offensichtlich keine große Begeisterung hervorrufen.

Die Aussage überrascht, wenn man bedenkt, dass Verstappen vor einigen Jahren für den Honda Civic Type R warb. Der Type R gilt als schnellster und bester frontgetriebener Serienwagen auf dem Nürburgring. Dennoch ist klar, dass der Weltmeister Fahrzeuge mit Heckantrieb bevorzugt. Für jemanden mit Verstappens Fahrstil und Vorlieben ist Hinterradantrieb einfach naheliegender.

Zwischen Werbeverträgen und eigenen Vorlieben

Der Formel-1-Star hat in der Vergangenheit auch andere Honda-Modelle beworben, wie den heckgetriebenen Honda e, den er als „spaßig zu fahren“ bezeichnete. Solche Aussagen gehörten schlicht zum Job. Seine Abneigung gegenüber Frontantrieb ist eine persönliche Meinung, die er beruflich oft zurückstellen musste.

Auch wenn manche Fans von Hot Hatches wie dem Golf GTI über Verstappens Kritik den Kopf schütteln, ist das letztlich Geschmackssache. Sogar Ford, sein neuer Partner ab 2026, blickt auf leistungsstarke Fronttriebler wie den Fiesta ST und Focus ST zurück. Hätte es diese noch gegeben, wäre Verstappen womöglich damit in einem Werbespot unterwegs gewesen.

