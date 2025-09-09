Max Verstappen tut es wirklich! Weltmeister geht der Formel 1 fremd

Max Verstappen hat sich auf beeindruckende Art und Weise in der Formel 1 zurückgemeldet. Beim jüngsten Grand Prix in Monza fuhr der Niederländer an der Spitze allen davon und konnte einen am Ende mehr als komfortablen Sieg einfahren.

Mit dieser Leistung erinnerte Red Bull schon fast an die Dominanz aus den vergangenen Jahren. Max Verstappen dürfte damit sicher wieder mehr Gefallen an der Formel 1 finden, nachdem es für ihn sportlich zuletzt überhaupt nicht lief. Nun aber die Hammer-Nachricht: Verstappen wird der Königsklasse des Motorsports fremdgehen!

Formel 1 :Exkurs steht bevor – Verstappen am Nürburgring unterwegs

Dass sich der viermalige Weltmeister der Formel 1 gerne mal auf anderen Rennstrecken dieser Welt ausprobiert, ist kein Geheimnis. Erst zuletzt sorgte Verstappen mit einer skurrilen Aktion auf dem Nürburgring für Aufsehen, bei der er unter dem Decknamen Franz Hermann im Ferrari 296 GT3 einen inoffiziellen Rekord auf der ikonischen Strecke aufstellte. Nun wird Verstappen wohl erneut an die Nordschleife zurückkehren.

Auch interessant: Drama um deutschen Formel-1-Hoffnungsträger – er steht mit leeren Händen da

Denn wie „auto motor und sport“ berichtet, wird Verstappen am kommenden Formel-1-freien Wochenende um den 12. und 13. September erneut am Nürburgring zu sehen sein. Geplant sei, dass der 27-Jährige bei einem Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) an den Start geht.

Verstappen muss pauken

Ganz so einfach kann Verstappen jedoch nicht an dem Rennen teilnehmen. Demnach müsse der Niederländer zunächst einen Lehrgang absolvieren, der neben einem Theorie-Teil auch noch eine abschließende Prüfung beinhaltet. Im Anschluss werde Verstappen zudem erst einmal in einem kleineren Fahrzeug an den Start gehen. Schafft er es anschließend, in zwei verschiedenen Autos 14 Runden lang ohne Strafe auszukommen, hat Verstappen endlich den Nordschleifen-Führerschein erlangt.

Mehr Nachrichten für Dich:

Nach dem Formel-1-GP in Aserbaidschan (21. September) plane Verstappen dann, erneut an den Nürburgring zurückzukehren. In diesem Fall könnte er im Ferrari 296 GT3, in dem er bereits den inoffiziellen Streckenrekord aufstellte, endlich im großen Auto am Rennen der NLS teilnehmen.