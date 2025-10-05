Formel 1: Red Bull und Verstappen wütend auf Norris – der McLaren-Pilot kontert sofort

Max Verstappen ist sauer! Nach dem Qualifying zum GP von Singapur sorgt der Formel-1-Weltmeister für Schlagzeilen. Der Grund? Ein hitziges Duell mit Lando Norris, das nicht nur für Diskussionen, sondern auch für jede Menge Emotionen sorgt.

In den letzten Kurven seiner schnellen Runde fühlte sich Verstappen von Norris blockiert. Daraufhin brach der Niederländer seinen Versuch ab, ärgerte sich lautstark und zeigte Norris demonstrativ die Faust. Im Boxenfunk machte der Red-Bull-Star seinem Ärger Luft: „Das passiert, wenn ein Auto vor einem rumtrödelt.“

Formel 1: Verstappen schießt gegen Norris

Wütend erklärte Verstappen später: „In den letzten Kurven war zwei Sekunden vor mir ein Auto. Das geht nicht, wenn du hier pushen willst. Er hätte sofort Platz machen müssen.“ Als wäre das nicht genug, legte der viermalige Weltmeister gleich nach: „Das wird man sich merken!“

+++ Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker: Paukenschlag nach Quali! Team wird disqualifiziert +++

Auch Red Bull mischt kräftig mit. Helmut Marko kritisierte Norris scharf: „Das war eine Blockade in den letzten drei Kurven. Ich hoffe, es war keine Absicht, aber sowas geht gar nicht.“ Trotzdem bleibt Marko optimistisch: „Wenn wir morgen vor McLaren ins Ziel kommen, ist es das, was zählt.“

Norris kontert Verstappen

Norris selbst bleibt ganz cool – und schießt zurück. „Die von Red Bull beschweren sich ja immer. Da war ein riesiger Abstand, also kein Problem.“ Unterstützung bekommt der McLaren-Pilot von überraschender Stelle: Sky-Experte Ralf Schumacher nimmt Norris in Schutz. „Tut mir leid, Max, da gebe ich dir kein Recht. Norris war weit genug weg.“ Die Rennleitung sah das genauso – eine Untersuchung wurde nicht eingeleitet. Beim Rennen am Sonntag (14 Uhr) startet Verstappen von Platz zwei, Norris lediglich von fünf.

Hier mehr News für dich:

Eins ist sicher: In der Formel 1 wird dieses Duell für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Verstappen ist heiß auf Sieg, Norris will sich beweisen. Ob Red Bull seiner Favoritenrolle gerecht wird? Mit Spannung erwartet die Formel-1-Welt diesen Showdown – das Blut kocht schon jetzt!