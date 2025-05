Formel 1: McLaren zittert schon! Folgt jetzt der große Verstappen-Knall?

Als alle dachten, er werde nichts mehr mit dem Titelkampf zu tun haben, folgte der große Auftritt von Max Verstappen! Der vierfache Formel-1-Weltmeister meldet sich eindrucksvoll zurück und ließ die beiden McLaren-Piloten in Imola alt aussehen.

Und wer Verstappen kennt, der weiß: Der Red-Bull-Star hat noch lange nicht genug. Während McLaren vor dem nächsten Formel-1-Rennen schon zittert, hofft der Niederländer auf die endgültige Wende.

Formel 1: Muss McLaren in Monaco zittern?

Vor der Formel-1-Saison war McLaren der große und klare Favorit auf beide Weltmeister-Trophäen. Es sah auch bisher ganz gut aus. Fünf Siege gab es für Oscar Piastri und Lando Norris. Allerdings gab es sieben Rennen. Die anderen beiden Erfolge hatte Max Verstappen in einem deutlich langsameren Auto. Doch der Red-Bull-Pilot ist der bessere Fahrer und stellte das einmal mehr unter Beweis.

In Imola triumphierte Verstappen auf dominante Art und Weise, so wie man es von ihm aus den vergangenen Jahren kannte. Die große Hoffnung: Das soll gerne so weiter gehen, damit es im Titelkampf mit den beiden McLaren-Stars weiter spannend bleibt. Die nächste Möglichkeit bietet sich jetzt auf einer Lieblingsstrecke von Verstappen.

Denn die Formel 1 gastiert in Monaco. Dort, wo Verstappen auch wohnhaft ist. Überholen wird auf der Traditionsstrecke so gut wie unmöglich sein. Umso wichtiger wird es, im Qualifying die Pole-Position zu holen.

Verstappen hofft auf Monaco-Erfolg

Dass er es im Qualifying kann, zeigte Verstappen auch in dieser Saison immer wieder. Der Formel-1-Superstar schnappte sich oft die schnellste Runde, musste sich aber dann den McLaren-Fahrern geschlagen geben. In Monaco dürfte es schwer werden, überholt zu werden. Gerade einmal zwölf Manöver im Schnitt gibt es pro Rennen.

Deshalb wird Verstappen im Qualifying alles geben, um der Schnellste zu sein. Im Rennen müsste dann schon viel passieren, dass er von ganz vorne überholt wird. Die Hoffnung für McLaren: schnelle Boxenstopps und ein guter Rennstart. Da ergeben sich dann die Möglichkeiten, um zu überholen.

Gelingt das nicht und gewinnt Verstappen, kommt er in der Fahrer-Wertung wieder ganz nah an Piastri und Norris ran. Dann wird die Formel-1-Saison noch spannender!