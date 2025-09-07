Verstappen-Hammer in Monza: Folgt jetzt die irre Wende in der Formel 1?

Im Heimrennen in Zandvoort nur knapp geschlagen worden, jetzt durfte Max Verstappen in der Formel 1 in Monza jubeln. Der Red-Bull-Star hatte schon ein sehr starkes Qualifying mit der Pole-Position und fuhr dann auch noch ein überragendes Rennen.

Von der ersten bis zur letzten Runde war der vierfache Formel-1-Weltmeister der schnellste Fahrer im gesamten Feld. Selbst McLaren – mit dem schnellsten Auto – konnte nichts gegen den Niederländer anrichten. Viele Fans fragen sich: Wird es zum Ende der Saison jetzt eine Verstappen-Dominanz geben?

Formel 1: Verstappen-Hammer in Monza

Was erlebt Max Verstappen für eine wilde Saison: viele Probleme mit dem Auto, dennoch einige Siege und viele Podestplätze. Die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris sind jedoch die, die um die Weltmeisterschaft kämpfen. Dennoch kämpft sich der Formel-1-Superstar immer wieder zurück – so wie in Monza.

Mit einem tollen Qualifying holte er sich die Pole Position vor Norris und Piastri. Im Rennen am Sonntag (7. September) verlor er anfangs zwar die Führung, holte sie sich aber zurück. Danach ließ Verstappen es nicht mehr anbrennen, hatte einen Riesenvorsprung vor den beiden McLaren-Stars.

Ein Sieg, womit wohl kaum jemand vorher gerechnet hatte, aber ein neuer Unterboden brachte Verstappen wichtige Sekunden und vor allem einen neuen Schwung, der für den Monza-Erfolg sorgte. Es war der 66. Sieg in der Königsklasse für den Niederländer. Der dritte Rennsieg in dieser Saison.

Folgt jetzt die Wende?

Was sich jetzt viele Formel-1-Fans fragen: Wird Max Verstappen etwa doch noch im WM-Kampf mitmischen? Sollte es genauso erfolgreich weitergehen, dann durchaus ja. Allerdings sind die beiden McLaren-Piloten auch weiterhin stark und mit Piastri vor allem konstant unterwegs. Verstappen hat 230 Punkte, Piastri steht bei 324 und Norris hat 293 Zähler.

Es müsste noch sehr viel passieren, damit Verstappen den fünften WM-Titel in Folge holen kann. Unter anderem müsste McLaren im Saisonendspurt schwächeln und vor allem patzen. Dann dürfte es spannend werden. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob Verstappen tatsächlich für eine irre Wende sorgen kann.