Red Bull macht es offiziell: ER steigt in der Formel 1 ins Cockpit

Max Verstappen sorgt in der Formel 1 wieder für Hochspannung! Mit seinem Doppelsieg aus Sprint und Hauptrennen beim USA-GP in Austin rückt der Weltmeister dem momentan schwächelnden WM-Leader Oscar Piastri und Verfolger Lando Norris dichter auf die Pelle.

Doch beim bevorstehenden Grand Prix in Mexiko muss der Red-Bull-Star Abstriche machen: Verstappen gibt sein Cockpit für einen Nachwuchspiloten frei. Für den Formel-1-Weltmeister kommt das zu einem ungünstigen Zeitpunkt, auch wenn er die Strecke bestens kennen sollte.

Nachwuchsfahrer übernimmt Formel-1-Cockpit von Verstappen

Am Freitag muss der viermalige Weltmeister im ersten Freien Training in Mexiko sein Auto abgeben. Grund ist eine Regel der Formel 1, die besagt, dass jedes Team in der Saison zweimal einen Rookie ins Cockpit setzen muss. Bereits in Bahrain hatte Verstappen sein Auto für Ayumu Iwasa geräumt. Dieses Mal bekommt Arvid Lindblad seine große Chance.

Der 18-jährige Brite, ein vielversprechendes Talent aus der Red-Bull-Kaderschmiede, tritt aktuell in der Formel 2 an und liegt dort auf Rang sieben der Meisterschaft. Zwei Siege hat Lindblad in der laufenden Saison bereits eingefahren. Jetzt bekommt er im Autodromo Hermanos Rodriguez die Chance, auf Formel-1-Niveau zu glänzen. Sollte er Helmut Marko und andere Entscheider von Red Bull beeindrucken, könnte der Youngster bald im B-Team Racing Bulls landen, das RB als Talentschmiede nutzt.

Verstappen geht Trainingszeit verloren

Für Verstappen bedeutet das indes: Wichtige Trainingszeit geht ihm verloren. Allerdings kennt der niederländische Star-Pilot die Strecke in Mexiko bestens. Fünf Formel-1-Siege holte er bereits auf der Strecke. Dennoch ist es im Kampf um die Weltmeisterschaft jede Minute im Auto wichtig.

Den Rückstand auf WM-Leader Piastri und Verfolger Norris konnte er schon um mehrere Punkte verringern. 40 Punkte sind es auf den WM-Führenden und nur noch 26 auf seinen Teamkollegen.