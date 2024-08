Formel-1-Hammer! Wechsel von Verstappen zu Mercedes längst beschlossene Sache?

Die öffentlichen Flirt-Versuche hat Mercedes inzwischen eingestellt, das Interesse an Max Verstappen soll allerdings weiterhin riesig sein. Die Silberpfeile würden den Formel-1-Champion gerne unter Vertrag nehmen – und auch Verstappen ist offenbar nicht abgeneigt.

Ein Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes scheint in der Formel 1 durchaus ein realistisches Szenario zu sein. Einem Bericht zufolge denke der Niederländer ernsthaft darüber nach, zu den Silberpfeilen zu gehen.

Formel 1: Verstappen erwägt Wechsel zu Mercedes

Nur zu gerne hätte Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Weltmeister als Nachfolger für Lewis Hamilton geholt, doch aus diesem Wunschgedanken wird wohl nichts. Ein Wechsel am Ende dieser Saison scheint inzwischen fast ausgeschlossen. Die Ausstiegsklausel ist hinfällig, denn Dr. Helmut Marko ist geblieben.

Im kommenden Jahr soll das Thema laut „Sport1“ aber wieder heiß werden. Dem Bericht zufolge ziehe Verstappen ernsthaft einen Wechsel zu Mercedes in Erwägung. Schon jetzt finde ein regelmäßiger Austausch zwischen der Verstappen-Seite und den Mercedes-Bossen statt.

Per Ausstiegsklausel zu Mercedes?

Verstappen wolle sich die Entwicklung ganz genau anschauen. Geht der Trend bei Mercedes weiter nach oben und bei Red Bull weiter nach unten, wäre ein Wechsel quasi beschlossene Sache. Der Niederländer besitze im kommenden Jahr eine leistungsabhängige Ausstiegsklausel, heißt es. So könnte der Deal trotz Vertrag bis 2028 über die Bühne gehen.

2026 könnten wir Verstappen also tatsächlich im Mercedes sehen. Dann mutmaßlich an der Seite von Supertalent Andrea Kimi Antonelli. Schon in Kürze soll der Italiener als neuer Fahrer bei den Silberpfeilen vorgestellt werden.