Formel 1: McLaren von Verstappen überrumpelt! Piastri mit bitterem Geständnis

40 Punkte sind es nur noch. 40 Punkte, um eine der spektakulärsten Aufholjagden der Formel-1-Geschichte wahr werden zu lassen. Max Verstappen hat mit drei Siegen in den letzten vier Rennen endgültig wieder in den WM-Kampf eingeschaltet.

Leidtragender ist aktuell der Gesamtführende Oscar Piastri, dessen Vorsprung sowohl auf Verstappen als auch Teamkollege Lando Norris massiv geschmolzen ist. Vor dem Formel-1-Rennen gibt der McLaren-Pilot jetzt zu: Verstappens Auferstehung hatte der Rennstall nicht kommen sehen.

Formel 1: Verstappen setzt McLaren unter Druck

Als die Königsklasse im August in die Sommerpause verschwand, schien eigentlich alles klar. McLaren präsentierte sich als das dominante Team, hatte die Team-WM da schon so gut wie in der Tasche. Den Fahrertitel würden Piastri und Norris unter sich ausmachen – dachte man.

Bei Verstappen hingegen war zu befürchten, dass er vielleicht kein einziges Mal mehr in dieser Saison gewinnen könnte (hier mehr dazu lesen). Zu schwach war das Auto, zu groß das Theater um die Entlassung von Christian Horner. Doch sämtliche Experten und Fans der Formel 1 wurden eines Besseren belehrt.

Sei der Rückkehr aus der Sommerpause wurde Verstappen zweimal zweiter und dreimal Erster. Während die McLarens auf einmal straucheln, ist der Niederländer voll da. Auch hat Red Bull es unter Laurent Mekkies im Eiltempo geschafft, das Auto wieder erfolgsfit zu kriegen.

Piastri verrät die bittere Wahrheit

Und plötzlich muss McLaren schwitzen – wohl auch, weil man den Kontrahenten komplett unterschätzt hat! „Die Form, die er [Verstappen] seit Monza hat, ist eine Überraschung gewesen“, stellte Piastri bei einer Pressekonferenz in Mexiko ernüchtert fest.

Besonders die Konstanz, die Red Bull und der viermalige Weltmeister derzeit an den Tag legen, überraschte McLaren. Genauso wie die Tatsache, dass Verstappen so schnell wieder konkurrenzfähig werden würde. Man habe gewusst, dass Red Bull noch viel am aktuellen Auto arbeite, verriet Piastri. Dennoch sei Verstappen schneller wieder Teil des WM-Kampfs geworden, als der Australier das erwartet habe.

Bei McLaren ging man wohl fest davon aus, dass einer ihrer Fahrer auch den WM-Titel holen werde, dass der eigene Vorsprung groß genug wäre. Ein Irrglaube, den letzten Formel-1-Rennen fatale Konsequenzen haben könnte.