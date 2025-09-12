Norris-Drama in der Formel 1: Selbst Verstappen lacht McLaren aus

Diese Formel-1-Saison hat so viel zu bieten: spannende Qualis, viel Action auf der Rennstrecke und ein WM-Duell zwischen zwei Teamkollegen. Oscar Piastri und Lando Norris kämpfen um den WM-Titel – und dabei wird es oft ziemlich dramatisch. Neben mehreren Berührungen auf der Strecke kann auch ein Boxenstopp für ganz schön viel Aufregung sorgen.

Was war passiert? In Monza konnten beide McLaren-Stars Max Verstappen nicht mehr einholen. Dann kam es zum Boxenstopp-Fauxpas von McLaren. Die gesamte Formel 1 konnte nicht fassen, was das Team entschied. Verstappen konnte sich sein Lachen nicht verkneifen.

Formel 1: McLaren erntet viel Spott und Häme

Den Sieg in Monza konnte niemand mehr Max Verstappen nehmen. Was dahinter passierte, war allerdings spannender. Norris und Piastri kämpfen um wichtige Punkte in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Jeder Zähler kann am Ende entscheiden. Kurz vor dem Ende ging Piastri, auf Position drei hinter seinem Teamkollegen, in die Box und holte neue Reifen.

Wenig später holte auch Norris neue Reifen, doch es kam zu einem folgenschweren Fehler. Die McLaren-Crew versemmelte den Stopp. Er brauchte vier Sekunden länger als Piastri und musste zusehen, wie sein Teamkollege auf der Rennstrecke an ihm vorbeizog. Das sorgte schon für mächtig Ärger.

Piastri wird anschließend gefragt, ob er Norris vorbeilassen würde. Dem Australier gefiel das natürlich ganz und gar nicht, ließ den Briten aber fair vorbei. Eine Entscheidung, die in den sozialen Medien für viel Spott und Häme sorgte. Aber auch bei Max Verstappen.

Verstappen lacht McLaren aus

Von seiner Red-Bull-Crew bekam der Formel-1-Weltmeister die Info, dass Piastri Norris vorbeigelassen hatte: „Haha – wegen eines miesen Stopps?“, machte sich der Niederländer über die Konkurrenten lustig. Und er lachte auch danach über den Sieg in Monza.

Für McLaren hingegen stehen unruhige Tage und Wochen bevor. Der WM-Kampf war vorher schon ziemlich spannend, jetzt wird er auch immer brisanter. Ob diese Punkte, die Piastri abgegeben hat, am Ende entscheidend sein werden?