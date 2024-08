Formel 1: Mega-News für McLaren! Sie kommt ausgerechnet von Max Verstappen

Die Fans haben es sich gewünscht und es ist tatsächlich eingetreten: Die Formel 1 ist endlich wieder spannend! Denn die brutale Dominanz von Max Verstappen und Red Bull ist weg. McLaren, Mercedes und Ferrari konnten davon profitieren.

Und die Hoffnung ist groß, dass es auch nach der Sommerpause so weitergeht. Gute Nachrichten für die Konkurrenz gibt es nun von Verstappen selbst. Der Niederländer will in der Formel 1 unbedingt seinen vierten WM-Titel in Folge. Doch das wird schwierig und er weiß es auch selbst. Vor allem McLaren hört ganz genau hin.

Formel 1: Mega-News für McLaren

Lando Norris und Oscar Piastri von McLaren jubelten in den vergangenen Rennen gemeinsam mit Lewis Hamilton und George Russell von Mercedes. Aber nicht etwa über Podiumsplätze – beide Rennställe konnten in der Formel 1 schließlich Siege einfahren. Gleiches gilt auch für Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz von Ferrari. So viele Sieger in nur einem Jahr?

Das liegt daran, dass Red Bull plötzlich große Probleme hat und die Konkurrenz vorbeiziehen kann. Die dominante Phase des österreichischen Top-Teams ist Geschichte. Max Verstappen verzweifelt regelrecht auf der Strecke, da er seine Konkurrenten nicht einholen kann. McLaren konnte mit Piastri und Norris den Rückstand in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft schon verkürzen. Geht da vielleicht sogar noch mehr?

Verstappen hat jetzt schlechte Nachrichten für seine Fans: Der Niederländer ist sich bewusst, dass die Chance besteht, nicht mehr zur alten Form zurückkehren zu können. „Man sucht immer nach mehr, aber manchmal muss man realistisch sein. Vielleicht gibt es nicht mehr, aber man muss versuchen, auf diesem Niveau zu bleiben, auch wenn das unglaublich schwer ist“, sagte Verstappen gegenüber F1TV. „Wir sind keine Roboter. Also ja, es ist sehr hart.“

„Versuchen, wieder auf dieses Niveau zu kommen“

Und der Formel-1-Star erzählt weiter: „Ich wusste immer, dass es im Vergleich zum letzten Jahr nicht einfach werden würde. Aber so ist es nun mal, oder? Ich denke, darauf werden wir in 10 oder 20 Jahren zurückblicken. Ich denke, dass jeder ein bisschen mehr zu schätzen weiß, was wir als Team geleistet haben.“

Zuletzt stand Verstappen immer wieder in den Schlagzeilen, weil er unter anderem auch sein Team am Funk heftig angegangen war (hier mehr dazu). Er will sich aber wieder auf die Rennstrecke konzentrieren. „Für mich persönlich ändert es nichts an der Mentalität, wenn man nicht das schnellste Auto ist. Natürlich willst du besser sein, du willst immer gewinnen. Aber wir versuchen einfach, wieder auf dieses Niveau zu kommen“, sagte Verstappen.

In der Gesamtwertung beträgt der Vorsprung auf Lando Norris nur noch 78 Punkte. Zehn Rennen werden nach der Sommerpause noch ausgetragen. Dann wird sich zeigen, ob Verstappen seinen vierten WM-Titel in Folge feiern kann.