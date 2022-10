Formel 1: Fans horchen auf – Verstappen spricht plötzlich übers Karriereende

Meint er das wirklich ernst? Bei diesen Aussagen von Max Verstappen horchen die Fans auf. Dem Niederländer liegt die Formel 1 derzeit zu Füßen. In Japan machte er den zweiten Titel in Folge klar.

Nicht wenige Experten glauben, dass Verstappen und Red Bull eine Ära wie Mercedes und Lewis Hamilton starten können. Doch der neue und alte Weltmeister der Formel 1 beschäftigt sich schon mit den Plänen danach.

Formel 1: Verstappen über Vertragsende

Vorneweg: Ein nahes Karriereende des fliegenden Holländers ist nicht zu erwarten. Immerhin hat Verstappen erst in diesem Jahr einen Mega-Vertrag bis 2028 bei seinem Rennstall unterschrieben.

Doch was passiert dann? Verstappen wird dann 31 sein. Behält er die Dominanz dieser Saison bei, könnte er dann achtfacher Weltmeister und damit Rekordchampion sein. Auch wenn dass noch lange weg ist, ist sich Verstappen sicher: Bis 40 wie ein Fernando Alonso wird er nicht fahren.

Verstappen denkt über andere Rennsportarten nach

„Es kann eine lange Zeit sein, aber letztendlich sehe ich mich nicht mehr fahren, bis ich 40 bin, weil ich auch andere Dinge tun möchte“, erklärte er nach seinem Titelgewinn in Japan. Er habe sehr viel Spaß an dem, was er tue und er werde noch ein paar Jahre in der Formel 1 bleiben.

Und danach? „Danach hängt es davon ab, wie es weitergeht“, macht Verstappen deutlich. Er wolle auch andere Rennsportarten in seinem Leben ausprobieren. Der 25-Jährige fährt bereits seit 2015 in der Königsklasse.

Formel 1: Noch vier Rennen verbleiben

Die Fans müssen sich also darauf einstellen, das Gesicht Verstappens auch in den kommenden Jahren oben auf dem Podium zu sehen. In diesem Jahr konnte er bereits zwölf Rennen gewinnen. Dazu kommen zwei weitere Podiumsplatzierungen.

In dieser Saison verbleiben lediglich vier Rennen. In zwei Wochen ist die Formel 1 zu Gast in den USA. Danach folgen noch die GPs von Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi.