Formel 1: Verstappen macht Verkündung! Jetzt können es alle sehen

Die Formel-1-Fans zählen schon die Tage, bis die Boliden endlich wieder auf der Rennstrecke unterwegs sein werden. Bis zum 29. August müssen sich die Fans noch gedulden, dann geht es mit dem Zandvoort-GP in der Königsklasse wieder weiter.

Für Max Verstappen wird es dabei ein besonderes Rennen. Der Grand Prix findet nämlich in der Heimat des vierfachen Formel-1-Weltmeisters statt. Für das Wochenende in den Niederlanden hat der Red-Bull-Star jetzt eine Ankündigung gemacht.

Formel 1: Verstappen-Ankündigung für Heimrennen

So ein Heimrennen ist für jeden Formel-1-Fahrer immer etwas Besonderes. Man möchte sich in seinem Heimatland bestens präsentieren, am besten sogar den Sieg holen. Max Verstappen gelang es schon dreimal, als erster Fahrer die Zielflagge des Zandvoort-GP zu sehen.

Das will der Red-Bull-Pilot gerne wiederholen. Was darf bei solch speziellen Events für Max Verstappen auch nicht fehlen? Ein neuer Helm. Den hat der Niederländer jetzt schon mal seinen Fans und Anhängern gezeigt.

Auf dem Helm dürfen natürlich die niederländischen „Oranje“-Farben nicht fehlen. Zudem ist auch der brüllende Löwe abgebildet. Ein Markenzeichen von Verstappen und natürlich auch das Nationaltier der Niederlande.

Gelingt der dritte Sieg?

Gibt es mit dem neuen Helm den dritten Sieg in dieser Formel-1-Saison? Gegen die beiden McLaren-Piloten konnte Verstappen zuletzt kaum jubeln – nur beim Sprintrennen in Belgien. Sonst aber siegten immer der WM-Führende Oscar Piastri und Verfolger Lando Norris. Die beiden werden auch den Kampf um die Weltmeisterschaft unter sich ausmachen.

Für Verstappen und Red Bull ist die Saison hingegen gelaufen. Beim österreichischen Team wird man sich eher auf das nächste Jahr vorbereiten, wenn das neue Motoren-Reglement eintreten wird. Dann wird der Superstar versuchen, sich den fünften WM-Titel zu holen.