Formel 1: WM-Hoffnungen vom Tisch? Verstappen im Tal der Tränen

Der Große Preis von Brasilien sorgt in diesem Jahr für jede Menge Spannung in der Formel 1. An der Spitze des Grids kämpfen die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri um die Weltmeisterschaft. Und dann wäre da ja auch noch Max Verstappen.

Der Red-Bull-Pilot hat sich in den vergangenen Monaten wieder an die WM-Spitze herangepirscht. Ein Erfolg auf seiner Paradestrecke in Sao Paolo und die beiden McLaren müssten noch mehr zittern. Doch stattdessen muss Verstappen einen herben Rückschlag einstecken. Schon vor dem Rennen schreibt der Formel-1-Pilot die WM ab!

Formel 1: Verstappen nach Katastrophen-Quali am Boden

Nur Platz vier im Sprint-Rennen, im Qualifying sogar nur Platz 16. Verstappen hat einen katastrophalen Samstag (8. November) in Brasilien erwischt. Weil Norris parallel ablieferte und in beiden Sessions als Erster ins Ziel kam, schreibt Verstappen seine Chancen auf die WM schon vor dem Rennen in Interlagos ab: „Die können wir jetzt vergessen. Von dort, wo wir starten und mit diesen Performances. Vergesst es“, so Verstappen deutlich.

Bei noch vier zu fahrenden Rennen scheint der 39-Punke-Rückstand für Verstappen jedoch noch aufholbar. Dazu kommt: Im vergangenen Jahr startete der Niederländer von P17 ins Rennen und gewann den Grand Prix am Ende. Doch auch ein Rückblick darauf macht Verstappen keinen Mut.

Verliert Red Bull den Anschluss?

„Andere Umstände“, betont der 27-Jährige, der beim Regenrennen in 2024 von gleich mehreren Zwischenfällen und einer roten Flagge profitierte. Ein Szenario, das sich am Sonntag (9. November) nicht andeutet, denn beim diesjährigen Rennen dürfte es trocken bleiben.

Doch damit nicht genug: Auch in der Konstrukteurs-Wertung droht Red Bull an diesem Wochenende den Anschluss zu verlieren. Weil Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda das Qualifying sogar nur auf P19 landete und die Konkurrenz um Ferrari und Mercedes deutlich besser abschnitt, scheint Platz zwei in der Team-Wertung ebenfalls in weiter Ferne.