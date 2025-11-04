Formel 1: Verstappen auf Brasilien-Chaos vorbereitet – „Kann ziemlich verrückt werden“

Vor einigen Monaten war er schon raus aus dem WM-Kampf der Formel 1, jetzt ist er zurück: Max Verstappen. Der Red-Bull-Star macht sich in den letzten vier Rennen plus Sprint noch Hoffnungen auf den fünften Titel in Folge.

Doch um sich erneut zum Weltmeister in der Formel 1 zu küren, muss Verstappen selbst Siege holen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Gut für ihn also, dass die Königsklasse an diesem Wochenende in Brasilien zu Gast ist. Denn Verstappen weiß: Es kann ziemlich chaotisch werden.

Formel 1: Brasilien-Chaos steht bevor – Verstappen freut es

Wer an den Brasilien-GP denkt, der wird sicherlich auch das Rennen im vergangenen Formel-1-Jahr noch in Erinnerung haben. Von Startplatz 17 gewann Verstappen noch sensationell das Rennen. Grund dafür waren auch die schwierigen Bedingungen. Im Regen von Interlagos setzte er sich gegen die Konkurrenten durch und machte einen großen Schritt Richtung WM-Titel.

Darauf hofft der Niederländer auch an diesem Wochenende. „In Interlagos kann es stark regnen, das kann dann im Rennen ziemlich verrückt werden. Das zeigte sich insbesondere beim letztjährigen Rennen, bei dem ich nach dem 17. Platz in der Qualifikation gewonnen habe. Das war ein emotionaler Sieg und ein wichtiger Moment in der Meisterschaft“, wird er bei „Speedweek“ zitiert.

Aber das ist natürlich auch nicht der einzige Grund, warum sich Verstappen auf die Strecke freut: „Brasilien ist für mich ein besonderer Ort, nicht nur wegen der unglaublichen Rennen und der großartigen Momente, die wir dort erlebt haben, sondern auch, weil die Familie meiner Freundin ebenfalls aus Brasilien stammt.“

Regen-Wochenende in Sao Paulo?

Zurück zum Wetter: Der Blick auf die Wettervorhersage zeigt: Die gesamte Woche über wird es in Sao Paulo regnen. Von Montag (3. November) bis Sonntag (9. November). An einigen Tagen deutlich mehr, an anderen etwas weniger. Wenn die Formel 1 am Freitag die erste Trainingseinheit haben wird, wird es nass. An jenem Tag gibt es auch die Qualifikation für das Sprintrennen. Auch hier soll es laut Wetterprognosen regnen.

Der Samstag soll etwas wärmer werden, allerdings kommt auch viel Wind. Regen ist erneut vorhergesagt. Wenn das Sprintrennen um 15 Uhr stattfindet und das Qualifying später um 19 Uhr losgeht, könnte es also ganz schön rutschig werden. Deutlich kälter wird es dann am Renntag mit 18 Grad. Aber auch hier soll es wieder regnen.

Die perfekten Bedingungen für Max Verstappen, der sich schon die Hände dafür reibt. Wem es nicht gefallen wird: Lando Norris. Der McLaren-Pilot führt mit einem Punkt die Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri an. Dass er im Regen ungern fährt, hat er schon oft betont.