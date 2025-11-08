Formel 1: Jetzt können es alle sehen! Verstappen macht Ankündigung für Brasilien-GP

Die Formel 1 geht in die heiße Phase! Denn es stehen nur noch wenige Rennen an – und der WM-Kampf ist spannender denn je! Lando Norris hat die Führung vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri übernommen. Auch Max Verstappen ist weiterhin im Rennen und rechnet sich große Chancen auf den fünften Weltmeistertitel in Folge aus.

Als Nächstes steht in der Formel 1 der Brasilien-GP an. Es ist ein Sprintwochenende, an dem die Piloten mehr Punkte als üblich holen können. Die Strecke in Interlagos ist legendär. Verstappen hat für den Großen Preis eine besondere Ankündigung gemacht.

Formel 1: Verstappen-Ankündigung für Brasilien-GP

Max Verstappen und der Brasilien-GP: Auf dieser Strecke macht sich der Formel-1-Weltmeister 2016 einen Namen. Als junger Fahrer lieferte er bemerkenswerte Überholmanöver ab und wurde spektakulär Dritter. 2019, 2023 und 2024 holte er drei Siege auf der legendären Piste.

Auch interessant: Formel-1-Ausstellung in Oberhausen: Bei diesem Anblick verschlägt es mir die Sprache

Für diese besondere Strecke hat der Niederländer jetzt einen Brasilien-inspirierten Helm vorgestellt, mit dem er an den Start gehen wird. Der vierfache Weltmeister legt sein gewohntes Helm in Orange-Blau-Weiß beiseite, um den Geist von Interlagos besser einzufangen.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den sozialen Medien zeigt er den Spezialhelm. Auf der Helmkrone sind an den beiden Seiten mehrere goldene Streifen zu sehen, die von weißen und blauen Akzenten gerahmt werden. „Das hier ist für euch“, schreibt Verstappen unter den Beitrag – begleitet von dem brasilianischen Flaggen-Emoji.

Besonderer Helm von Verstappen

Dann wird der Formel-1-Star versuchen, nicht nur im Sprint, sondern auch im Hauptrennen zu gewinnen. Denn die Chancen auf den fünften WM-Titel in Folge sind weiterhin da. Auch wenn Lando Norris sich nach dem Erfolg in Mexiko die Führung in der Fahrerwertung vor Oscar Piastri geholt hat, ist der Brite für Verstappen weiter in Reichweite.

Mehr Nachrichten für dich:

46 Punkte hat Verstappen Rückstand auf Norris, auf Piastri sind es nur noch 35. Alles ist noch möglich, der WM-Kampf ist kurz vor dem Saisonende extrem spannend. Wer wird sich zum Weltmeister krönen? Die Entscheidung könnte tatsächlich im letzten Rennen in Abu Dhabi fallen, wie auch Legende Christian Danner vermutet. Hier mehr dazu.