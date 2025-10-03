Die ganze Formel 1 staunt nur: Auch Max Verstappen kann es nicht fassen

Aktuell bestimmt Max Verstappen in der Formel 1 die Schlagzeilen – auf und neben der Rennstrecke. Der Niederländer jubelt nämlich endlich wieder, und das nicht nur in der Motorsport-Königsklasse. Auch beim GT3-Rennen auf der Nordschleife feierte er einen Sieg (hier mehr dazu).

So sensationell er in der Formel 1 unterwegs ist, hält Verstappen selbst große Stücke auf einen anderen Piloten der beliebten Rennserie: Fernando Alonso. Mit dem Spanier ist er gut befreundet, zeigt sich aber von dessen Leistung mehr als nur beeindruckt – genauso wie viele andere Fahrer, Teams und Fans, die von Alonso immer wieder fasziniert sind.

Lotto-Deals zum Aktions-Preis! Nächste Ziehung steht an

Formel 1: Auch Verstappen von Alonso beeindruckt

„Er fährt immer noch, oder? Es ist verrückt“, sagte Verstappen in einer Medienrunde über den 44-jährigen Alonso. Und weiter: „Ich verstehe mich sehr gut mit Fernando. Ich bewundere ihn sehr, wie er als Mensch und Rennfahrer in seinem Alter immer noch so motiviert ist, in der Formel 1 Leistung zu bringen.“

Auch interessant: Aufregung um Charles Leclerc: Sorgt er für einen Formel-1-Paukenschlag?

Der Red-Bull-Star erklärt, dass er es „ziemlich unglaublich“ findet, was Alonso bisher in seiner Karriere geleistet habe. Dazu zählen nicht nur die Rennen in der Formel 1, sondern auch in der Langstreckenserie oder bei der Rallye Dakar. „Das zeigt einfach, dass er auch eine Leidenschaft für den Rennsport hat“, so Verstappen.

Da haben sich definitiv zwei gefunden. Auch Verstappen ist für seine Begeisterung für den Motorsport bekannt, fährt sogar an freien Wochenenden in anderen Rennserien, wie beispielsweise auf dem Nürburgring.

„Das kann auch passieren“

Alonso stand allerdings schon lange nicht mehr auf dem Siegertreppchen, was auch am nicht so guten Aston Martin liegt. Verstappen sagt dazu: „Er hat schon lange nicht mehr in der Formel 1 gewonnen, das kann auch passieren. Es gibt auch viele Fahrer, die noch nie ein Formel-1-Rennen gewonnen haben, obwohl sie vielleicht hätten gewinnen können oder sollen. Das gehört leider dazu. Man bekommt nicht immer die richtigen Chancen.“

Dennoch glaubt Verstappen, dass Alonso ein großes Talent hat und das auch schon in seiner Karriere oft gezeigt hat. „Er hatte einige gute Jahre, in denen er die Meisterschaft gewann und sein wahres Talent deutlich wurde. Das heißt aber nicht, dass er jetzt nicht mehr so ​​schnell ist, oder, dass er nicht mehr so ​​gut ist. Es ist nur so, dass sein Wagen es ihm nicht erlaubt. Trotzdem ist es sehr schön, dass er da ist, und ich habe großen Respekt vor dem, was er leistet“, so der Niederländer.

Mehr Nachrichten für dich:

Verstappen und Alonso könnten auch irgendwann gemeinsam in einem Auto sitzen. Der Red-Bull-Star erklärte immer wieder, dass er Pläne mit dem Spanier habe, am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilzunehmen. „Wir haben es im Hinterkopf. Wir wissen, dass wir es machen wollen“, so Verstappen. Sollte es nicht Alonso werden, überlegt er auch, mit seinem Papa Jos an den Start zu gehen.