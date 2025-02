Formel 1: Verstappen lüftet Wechsel-Geheimnis – „Haben wir im Hinterkopf“

Es dauert nicht mehr lange, bis die Formel 1 in die neue Saison startet. Dann werden wieder alle Piloten versuchen, Max Verstappen vom Thron zu stürzen. Der Niederländer hingegen will sich zum fünften Mal in Folge zum Weltmeister krönen.

Gleichzeitig hat der Formel-1-Superstar aber auch noch andere Pläne. Schon seit Monaten wird er mit einem Karriereende oder einem Wechsel in eine andere Rennserie in Verbindung gebracht. Jetzt erklärt Verstappen, was er in der Zukunft vorhat. Ein anderer Star-Pilot spielt auch eine wichtige Rolle.

Formel 1: Verstappen packt aus

Dass er nicht noch viele weitere Jahre in der Formel 1 fahren wird, wie es etwa bei Lewis Hamilton mit 40 Jahren noch der Fall ist, hat Max Verstappen immer wieder betont. Schließlich hat er schon alles erreicht, was man in der Königsklasse des Motorsports erreichen kann. Deshalb schaut er sich nach anderen Herausforderungen um.

Auch interessant: Sky: Wolff Fuss verkündet Paukenschlag! Jetzt ist es offiziell

Eine davon ist das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Verstappen will dort gerne starten. Dafür braucht er zwei Teamkollegen. Fernando Alonso wäre auf jeden Fall schon mal dabei, das hat der Spanier selbst bestätigt. Lange Zeit sah es so aus, als würde Jos Verstappen das Team komplettieren. Doch der Papa des vierfachen Weltmeisters hat abgesagt. Deshalb sucht das Duo nach einem dritten Fahrer.

„Wir haben es im Hinterkopf. Wir wissen, dass wir es machen wollen“, erklärte Verstappen die Le-Mans-Pläne mit Alonso gegenüber dem britischen „Mirror“. „Jos ist immer noch sehr gut darin, aber er will es nicht. Er will es einfach nicht mehr machen“, so der Niederländer weiter.

„Lass uns sehen, was passiert“

Verstappen ist sich sicher, dass er und Alonso einen perfekten Teamkollegen finden werden. Die Auswahl ist dabei groß. „Es ist in Ordnung. Lass uns sehen, was passiert. Es kann eine Menge passieren. Es gibt viele großartige Fahrer, aus denen du auswählen kannst. Ich habe auch viele Freunde, die Rennen fahren. Also wird es schwer sein, einen auszuwählen“, betont der Formel-1-Superstar.

Eine Sache ist ihm aber wichtig: „Das Einzige ist, dass es in Le Mans kein Mindestgewicht für den Fahrer gibt. Ich bin ein ziemlich schwerer Fahrer. Also müsste ich leichte Teamkollegen finden, um das auszugleichen. Fernando ist ziemlich leicht. Das ist schon mal sehr gut für uns.“

Mehr Nachrichten für dich:

In Zukunft werden die F1-Fans den Niederländer also auch in einer anderen Rennserie sehen. Nun bleibt nur noch die Frage, wie lange Verstappen denn in der Königsklasse noch fahren wird. Bei Red Bull hat er einen Vertrag bis 2028. Ob er danach noch an den Start gehen wird, ist aktuell unklar.