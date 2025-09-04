Formel 1: Ferrari-Boss Vasseur haut wütend auf den Tisch – „Absoluter Unsinn“

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat kürzlich über die aufgekommenen Gerüchte um seine Zukunft in der Formel 1 und die Reaktionen darauf gesprochen. Vor dem Großen Preis von Kanada wurde spekuliert, dass seine Position bei Ferrari in Gefahr sei. Ein italienisches Medium hatte berichtet, Antonella Coletta könnte ihn laut internen Quellen am Saisonende ablösen.

Diese Behauptungen wurden wenige Wochen später widerlegt, als Ferrari Vasseurs Vertragsverlängerung offiziell bestätigte. Dennoch sorgte der Vorfall für Aufsehen, vor allem wegen Vasseurs emotionaler Reaktion während der Pressekonferenz in Montreal. Dort zeigte er sich sichtlich verärgert über die Gerüchte und betonte, dass derartige Spekulationen von der Realität abweichen.

Formel 1: Gerüchte um Ferrari-Führung

In der „Beyond the Grid“-Ausgabe vor dem Großen Preis von Italien erklärte Vasseur, dass er bei seiner Unterschrift bei Ferrari mit solchen Klatschgeschichten gerechnet habe: „Ich wusste, dass ich den Gerüchten und dieser Art von Polemik ausgesetzt sein würde.“ Besonders empörte ihn jedoch der Artikel, der andere Teammitglieder unbegründet in den Fokus rückte und Chaos schüren sollte.

Ein weiterer Punkt betraf Charles Leclerc, dessen angeblicher Wechsel zu Mercedes ebenfalls thematisiert wurde. Vasseur hielt dagegen: „Charles sagt jeden Donnerstag: ‚Leute, es ist nicht wahr. Ich bin bei Ferrari. Ich möchte bleiben.‘“ Der Ferrari-Chef forderte mehr Verantwortung von den Medien und kritisierte die ständige Verbreitung solcher Geschichten.

Spekulationen haben Auswirkungen

Vasseur verdeutlichte, dass er weniger um seine eigene Position besorgt sei. Stattdessen mache er sich Gedanken über die Auswirkungen auf die Mitarbeiter und ihre Familien.

„Man muss verstehen, dass hinter den Namen Familien stehen. Gerüchte könnten zu unbegründeten Ängsten vor Jobverlust führen.“ Solche Dynamiken könnten sich negativ auf die Motivation und Atmosphäre im Team auswirken.

