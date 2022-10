Formel 1 – USA-GP: Rabenschwarzer Tag – deutsche Fans traurig und entsetzt

Der USA-GP der Formel 1 sah aus deutscher Sicht lange Zeit noch so vielversprechend aus. Im letzten Renndrittel zerschlugen sich dann alle Hoffnungen der deutschen Fans. Die Sorgen um Mick Schumacher wachsen.

Sebastian Vettel führte den USA-GP zwischenzeitlich an, Mick Schumacher war lange Zeit auf Punktekurs. Die deutschen Fans der Formel 1 mussten dann das Drama um ihre Stars hautnah miterleben. Mit einem Mal ging alles den Bach runter.

Formel 1 – USA-GP: Bitterer Tag für deutsche Fahrer

Das Rennen von Sebastian Vettel an dem Ort, wo seine Karriere vor 15 Jahren begann, startete überragend. Von Platz zehn fuhr der 35-Jährige auf Rang fünf vor. Ein Boxenstopp unter Safety-Car spülte Vettel dann sogar noch weiter nach vorne.

Zwischenzeitlich führte der Heppenheimer das Rennen sogar an, ging auf Rang zwei liegend zur Box. Doch dann verhagelte ihm seine Boxencrew alles. Der Stopp ging völlig in die Hose, Vettel fiel sogar aus den Punkten. Mit viel Arbeit holte sich der vierfache Weltmeister dann immerhin noch Platz acht und vier Punkte. Angesichts der brutal starken Ausgangsposition ist das aber eine bittere Enttäuschung.

Und auch für Mick Schumacher sah es lange Zeit richtig gut aus. Der 23-Jährige war auf Punktekurs. Die Hoffnung, dass er die geforderten Punkte einfährt, war groß. Schließlich kämpft er noch um seine Zukunft in der Formel 1, braucht die Zähler, um seine Teambosse endlich zu überzeugen.

Mick Schumacher bangt um seine Zukunft

Dann allerdings kam das Überholmanöver gegen Nicholas Latifi. Schumacher zog auf der Geraden vorbei, hatte sich den Kanadier eigentlich schon geschnappt, doch dann kam es zur Berührung. Latifi bremste zu spät, drängte Schumacher von der Strecke, der Haas nahm Schaden und das Rennen war gelaufen. Schumi Jr. beendete das Rennen auf Rang 15.

Die Karriere von Mick Schumacher hängt damit weiter am seidenen Faden. Drei Rennen bleiben ihm noch, um die Haas-Bosse zu überzeugen. Nico Hülkenberg gilt weiter als Favorit auf das Cockpit bei Haas.

Für die deutschen Fans war es ein rabenschwarzer Tag. Was so hoffnungsvoll begann, endete in einem absoluten Desaster. Im Netz ließen sie ihrem Unmut freien Lauf.