USA-GP hat für Formel-1-Star ein Nachspiel: FIA verkündet Strafe

Es hätte ein so schönes Formel-1-Wochenende für Carlos Sainz werden können: Im Sprintrennen holte er einen starken 3. Platz, beim Rennen am nächsten Tag musste er sein Auto vorzeitig abstellen.

Der Grund: In der sechsten Runde kollidierte er bei einem Überholmanöver mit Mercedes-Rookie Kimi Antonelli. Während der junge Italiener weiterfahren konnte, gab es nach dem Formel-1-Rennen eine Strafe für Sainz.

Formel 1: Strafe für Carlos Sainz

Die Stewards verhängten eine doppelte Strafe. Der Spanier wird beim kommenden Formel-1-Rennen in Mexiko um fünf Startplätze zurückversetzt. Obendrauf kassierte er zwei Strafpunkte auf sein Konto, das damit auf insgesamt vier Punkte anwächst. Die Rennkommissare gaben klar Sainz die Schuld an der Kollision und erklärten, er habe keinen Anspruch auf Platz am Scheitelpunkt gehabt.

Bereits während der Live-Übertragung hatte Sky-Kommentator Martin Brundle geahnt: „Die Stewards werden die Hauptschuld bei Carlos Sainz sehen.“ Zwei Stunden später folgte das Urteil nach Anhörung beider Fahrer.

Chancen auf wichtige Punkte dahin

Nach seinem frühen Aus lamentierte Sainz in seiner Medienrunde: „Er hat die Tür früher zugemacht, als ich das erwartet habe. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, habe die Räder blockieren lassen und dann sind wir kollidiert.“ Der Crash sei schlimmer ausgefallen, als die Situation tatsächlich gewesen sei, so der Formel-1-Star weiter. „Im Endeffekt war es nur ein unwesentliches Blockieren der Räder, aber mit großen Konsequenzen.“

Sainz war beim USA-GP vom neunten Platz gestartet, Antonelli ging zwei Positionen weiter vorne ins Rennen. Besonders bitter: Beide wollten nach guten Leistungen am Samstag wichtige WM-Punkte sammeln. Sainz hatte im Sprint den dritten Platz erkämpft, Antonelli landete auf Platz acht und sah sich ebenfalls in aussichtsreicher Position. Statt Punkten blieben für beide nur Frust und leere Hände. Während Sainz das Rennen vorzeitig aufgeben musste, kämpfte sich Antonelli nach seinem Boxenstopp zwar ins Ziel, wurde aber nur 13.