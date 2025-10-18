Fassungslosigkeit in der Formel 1: Beim USA-GP passiert es wirklich

Es war wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch in der Formel 1 ankommt. Schließlich versuchen die Verantwortlichen alles Mögliche, um die Königsklasse noch attraktiver zu machen und natürlich viele Fans zu begeistern.

Doch worum geht es genau? Passend zum USA-GP (19. Oktober) in der Formel 1, wo es mehr Show abseits des Rennens gibt, hat sich der Rechte-Eigentümer Liberty Media etwas Neues einfallen lassen. Es wird nämlich tatsächlich erstmals eine „Halftime-Show“ geben. Die Meinung in den sozialen Medien ist deutlich: Die Fans sind sprachlos.

Formel 1: Irre Neuerung beim USA-GP

Die Formel 1 nennt es allerdings nicht eine „Halftime-Show“, sondern „F1 Grid Gigs“. Beim Großen Preis in Austin gibt es diese Art der Unterhaltung zum ersten Mal. Sie ist genauso wie beim Super Bowl, wo es in der Halbzeit die große Show eines Superstars geben wird, der mit seinen Liedern auftritt.

Lotto-Deals zum Aktions-Preis für Leser von DER WESTEN! 4 Felder für 1 € 🛒 Bei LOTTO 6aus49 aktuell im Jackpot: 4 Millionen Euro 2 Felder für 1 € 🛒 Aktuell im Eurojackpot: 68 Millionen Euro

Für das Rennwochenende in Austin wird Country-Star Drake Milligan auftreten, das hat die Rennserie nun offiziell verkündet. Der 27-jährige Sänger hat eine große Anhängerschaft in den USA.

Allerdings wird der Grand Prix dafür nicht angehalten. Die Show startet vor dem Rennen, wenn Oscar Piastri, Max Verstappen und Co. aus der Boxengasse an die Startposition fahren.

Auch interessant: Nachfolger gefunden? Fahrer-Gerücht in der Formel 1 sorgt für Wirbel

Fans sind empört

Während die Formel 1 sicherlich mit viel Begeisterung und Beifall gerechnet hat, gibt es in sozialen Netzwerken viel Empörung. Die Fans sind nämlich ganz und gar nicht davon begeistert. Es werde zu viel Show gemacht.

„Ich sehe wirklich nicht, wie dies der Formel 1 einen Mehrwert verleiht, außer dass Liberty Media mehr Geld in die Taschen bekommt“, „Das braucht absolut niemand“ und „Wirklich niemand hat danach gefragt. Was ist das für ein Müll?“, heißt es in den sozialen Medien von einigen Fans.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob es wirklich eine Bereicherung ist oder das Ganze failen wird, zeigt sich dann beim USA-GP. Um auch mal auf das Sportliche zu sprechen zu kommen: Oscar Piastri und Lando Norris wollen hierbei wichtige Punkte im Kampf um die WM holen. Bei ihrem Rennstall McLaren gibt es allerdings große Aufregung.