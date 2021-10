Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker: Drastische Regeländerung! FIA sorgt vor Austin-Rennen für Überraschung

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Austin. Nach einem rennfreien Wochenende riecht es endlich wieder nach Gummi. Diesmal macht die Formel 1 beim USA-GP Halt in Austin.

Die Fans der Formel 1 schauen alle gespannt auf das Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Zudem soll eine neue Regeländerung für mehr Sicherheit und Fairness beim USA-GP sorgen.

Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker

Auch beim Großen Preis der USA geht es wieder um wichtige Punkte für die Teams der Formel 1. Kann Lewis Hamilton sich die Führung in der WM-Wertung zurückerobern oder bleibt Max Verstappen vorne? Wie schlagen sich die Deutschen? Mick Schumacher wartet immer noch auf seine ersten Zähler und Sebastian Vettel musste bereits vor dem Start einen ersten Rückschlag hinnehmen.

In der Formel 1 wird eine neue Regel getestet. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Alle Informationen zum USA-GP der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Die WM-Wertung nach 17/22 Rennen

1. Verstappen: 262,5 Punkte

2. Hamilton: 256,5

3. Bottas: 177

4. Norris: 145

5. Perez: 135

...

12. Vettel: 35

19. Schumacher: 0

9.12 Uhr: Die FIA überrascht in Austin mit einer plötzlichen Regeländerung. Ab sofort wird jede Rundenzeit gestrichen, sobald der Fahrer durch einen Doppelgelb-Sektor fährt. Bislang hatten die Rennkommissare entschieden, ob der Fahrer ausreichend abgebremst hat.

Nun testet die FIA zum Großen Preis der USA ein neues System, das automatisch jede Rundenzeiten streicht, sobald eine Doppelgelbphase angezeigt wird. Damit soll verhindert werden, dass sich Fahrer beim Training oder Qualifying durch Tempoüberschreitungen einen Vorteil verschaffen.

In der Formel 1 wird eine neue Regel getestet. Foto: IMAGO / Motorsport Images

"Jeder Fahrer, der eine Doppelgelbphase durchfährt, muss die Geschwindigkeit deutlich reduzieren und darauf vorbereitet sein, auszuweichen oder anzuhalten," lautete die offizielle Ansage bisher. Das wurde jedoch von einigen Piloten oftmals sehr frei interpretiert. Durch die Streichung der Rundenzeit, soll der Anreiz genommen werden, sodass erst wieder Gas gegeben wird, wenn die Strecke freigegeben wurde.

8.33 Uhr: Für Sebastian Vettel startet das Wochenende unter keinen guten Vorzeichen. Der Heppenheimer muss seinen Motor überraschend wechseln und geht von ganz hinten ins Rennen. Alle Einzelheiten erfährst du hier >>>

7.47 Uhr: Lange war die Formel 1 nicht mehr so spannend wie in dieser Saison. Fast jedes Wochenende wird die Spitze der WM-Wertung neu bekleidet, entweder von Hamilton oder Max Verstappen. Die beiden F1-Fahrer liegen so nah beieinander, dass ein Ausfall fatal wäre.

7.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis der USA. Wir verfolgen für dich das Rennwochenende in Austin und liefern dir die neusten Informationen aus der Formel 1.