Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker: Spannung in Austin – schmilzt Piastris WM-Vorsprung weiter?

Die Formel-1-Saison 2025 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu! Während McLaren sich den Konstrukteurstitel holen konnte, ist in der Fahrer-WM noch längst keine Entscheidung gefallen. Hier duellieren sich Oscar Piastri und Lando Norris um die Krone. Der nächste Kampf findet beim USA-GP in Austin statt.

Zuletzt gab es immer wieder Aufregung um McLaren. Auch beim USA-GP werden viele Blicke nur auf das Traditionsteam der Formel 1 gerichtet sein: Wird es wieder harte Duelle zwischen Piastri und Norris geben?

Formel 1 in Austin: USA-GP im Live-Ticker

Während die beiden McLaren-Fahrer auf der Strecke hart gegeneinander fahren, macht sich Max Verstappen noch leichte Hoffnungen, um an beide vorbeizufahren. Gelingt dem amtierenden Formel-1-Weltmeister in Austin eine Überraschung?

USA-GP: Zeitplan

Freitag, 17. Oktober, 19.30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 17. Oktober, 23.30 Uhr: Sprint-Qualifying

Samstag, 18. Oktober, 19 Uhr: Sprintrennen

Samstag, 18. Oktober, 23 Uhr: Qualifying

Sonntag, 19. Oktober, 21 Uhr: Rennen

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Startaufstellung:

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz Jr. (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenber (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Sauber) Esteban Ocon (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls)

18.26 Uhr: Kurz vor Rennstart haben die Bosse der Formel 1 soeben eine wichtige Entscheidung getroffen. Viele Fans dürften sich nun sicher freuen. Mehr dazu hier.

17.35 Uhr: Etwas weniger als dreieinhalb Stunden vor Rennbeginn ist das Wetter in Austin im Übrigen prächtig. Auf ein Regenrennen dürfen die Fans der Formel 1 heute sicher nicht hoffen.

15.50 Uhr: An der Spitze der WM-Wertung könnte es nach diesem Wochenende noch enger zugehen. Der derzeit führende Oscar Piastri startet heute Abend nur von Rang sechs, seine ärgsten Verfolger Lando Norris und Max Verstappen bilden dagegen die erste Startreihe.

09.51 Uhr: Der Renntag beginnt – zumindest in Deutschland. Bis zum Rennen in Austin müssen wir uns alle noch etwas gedulden, doch es dürfte sich lohnen. Der gestrige Sprint und die heutige Startaufstellung sorgen für Spannung und Vorfreude.

00.25 Uhr: Starkes Qualifying von Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse sichert sich den dritten Startplatz in Austin nach sehr durchwachsenen Wochen. Teamkollege Lewis Hamilton startet von P5 hinter George Russell, der nach seinem Sieg in Singapur sicher früh im Rennen attackieren wird. Nico Hülkenberg startet auf Elf.

00.17 Uhr: Es könnte ein richtig spannendes Wochenende im Kampf um die Fahrerwertung werden. Max Verstappen sichert sich die Pole-Position, nachdem er schon beim Sprint Punkte auf beide McLaren gutmachen konnte. Während Lando Norris mit P2 zufrieden sein kann, muss sein Teamkollege, der WM-Führende Oscar Piastri, von der sechsten Position aus starten.

22.51 Uhr: Kurz vor dem Beginn des Qualifyings gibt es noch eine bittere Nachricht für Stroll: Sein Vergehen gegen Ocon hat ein Nachspiel. Der Kanadier hat eine Gridstrafe in Höhe von fünf Plätzen bekommen. Er wird also – abhängig seines Quali-Ergebnisses – fünf Plätze nach hinten müssen.

19.50 Uhr: In der WM-Wertung rückt Verstappen den McLaren-Piloten also weiter auf die Pelle. In knapp drei Stunden geht es dann weiter mit der Quali für das morgige Rennen. Können Norris und Piastri dort zurückschlagen?

19/19: Und so ist es: Verstappen siegt und holt sich weitere wichtige Punkte. Auch Teamkollege Tsunoda darf feiern – er fährt elf Plätze vor auf Rang sieben!

18/19: Nach einem weiteren Vorfall zwischen Bearman und Antonelli wird das Rennen hinter dem Safety-Car zu Ende gehen. Verstappen wird den Sprint in Austin gewinnen, Russell und Sainz fahren ebenfalls auf das Treppchen. Was ein skurriles, was für ein wildes Rennen!

16/19: Nächster Crash! Dieses Mal knallt es am Ende des Feldes zwischen Esteban Ocon im Haas und Lance Stroll im Aston Martin. Der Kanadier geht völlig übermotiviert in die erste Kurve und räumt den Franzosen dann ab. Für beide ist das Rennen zu Ende, das Safety-Car kommt erneut raus.

13/19: Verstappen hat sich wieder befreien können, fährt nun recht deutlich vorne weg. Das Tableau hat sich nicht verändert, noch bleibt alles beim Alten. Fünf Runden sind hier noch zu fahren.

8/19: Russell möchte es wissen, der Brite attackiert Verstappen immer wieder. Noch kann sich der Weltmeister behaupten, doch der Mercedes-Pilot ist im dicht auf den Versen. Vor wenigen Sekunden kam es beinahe schon zu einer Berührung, weil Russell nach einem Manöver die Kurve nicht bekommen hatte. Hier ist mächtig Spannung drin, auch die beiden Ferraris auf Platz vier und fünf fighten um jeden Platz.

5/19: Das Safety-Car kommt rein, das Racing geht weiter. Ohne Piastri, Norris und Fernando Alonso. Auch ihn hatte es erwischt.

Verstappen behauptet sich nach dem Re-Start und führt das Feld weiterhin an. Auf zwei folgt Russell, Williams-Pilot Carlos Sainz folgt auf der drei.

3/19: Derzeit fahren die Piloten hinter dem Safety-Car her, die vielen Teilen müssen erst einmal von der Strecke geräumt werden. Laut Lewis Hamilton liegt „überall irgendetwas“. Bis es hier wieder richtig losgeht, wird es einige Minuten dauern.

1/19: Da war eine Menge los! Nico Hülkenberg wird in Kurve ein von George Russell und Piastri ins Sandwich genommen, hat keine Chance, mehr auszuweichen und den Zusammenprall zu verhindern. Hülkenberg räumt Piastri ab, Piastri nimmt dann noch den Teamkollegen mit, der seinen Reifen verliert. Was ein Desaster für McLaren und wie bitter für Hülkenberg. Der große Gewinner ist Verstappen, der nun ohne den Druck der McLaren vorneweg fahren kann.

1/19: WAS EIN START! BEIDE McLaren sind in einem Crash involviert, Norris ist raus, Piastri fällt weit zurück. Unfassbar, das SSafety-Carkommt raus!

19.04 Uhr: Die Fahrer stellen sich auf, in Kürze geht es los!

18.45 Uhr: In knapp 15 Minuten geht es los, das Sprintrennen steht vor der Tür. Die Frage, die sich alle stellen: Kann Hülkenberg auch im Rennen vorne mithalten?

15.42 Uhr: Los geht es heute Abend um 19 Uhr mit dem Sprintrennen. Später steht dann auch noch die Qualifikation für das Hauptrennen an.

14.47 Uhr: Sein bisher sehr gutes Wochenende regt bei Nico Hülkenberg natürlich zum Träumen an. Ist auch beim Rennen morgen was drin?

9.06 Uhr: Mitten in der Nacht deutscher Zeit fand heute die Sprint-Qualifikation statt. Und da war einiges los. Max Verstappen schnappt sich vor den beiden McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri die Pole. Dahinter auf Platz 4? Nico Hülkenberg! Der deutsche bestätigt seine gute Leistung aus dem Training und regt die Träume eines herausragenden Wochenendes an.

20.54 Uhr: Das 1. freie Training ist beendet. Norris fährt vor Hülkenberg(!) die schnellste Runde. Dritter wird Piastri.

17.04 Uhr: Beim USA-GP wird es dieses Mal eine irre Neuerung geben, die nicht bei allen Zuschauern für Begeisterung gesorgt hat.

16.30 Uhr: Nach den harten Duellen zwischen Norris und Piastri hat McLaren jetzt eine Entscheidung getroffen. Für Norris gibt es nämlich Konsequenzen. Alle Infos dazu gibt es hier.

15.53 Uhr: Wie schon in Singapur ist es auch in Austin ziemlich heiß. Deshalb stehen in der Formel 1 an diesem Wochenende die Fahrer vor einer Wahl. Hier erfährst du mehr dazu.

Mehr Nachrichten für dich:

15.14 Uhr: Es steht ein Sprintrennen in Austin an. Dementsprechend sieht der Zeitplan so aus: Ein freies Training am Freitag, die Sprint-Quali um 23.30 Uhr. Am Samstag gibt es um 19 Uhr das Sprintrennen und vier Stunden später das Qualifying für das Rennen am Sonntag.

Freitag, 17. Oktober, 15 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum USA-GP. Hier gibt es alle Infos zum Rennwochenende in Austin.