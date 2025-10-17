Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker: Sprint in Austin ++ McLaren verkündet Norris-News

Die Formel-1-Saison 2025 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu! Während McLaren sich den Konstrukteurstitel holen konnte, ist in der Fahrer-WM noch längst keine Entscheidung gefallen. Hier duellieren sich Oscar Piastri und Lando Norris um die Krone. Der nächste Kampf findet beim USA-GP in Austin statt.

Zuletzt gab es immer wieder Aufregung um McLaren. Auch beim USA-GP werden viele Blicke nur auf das Traditionsteam der Formel 1 gerichtet sein: Wird es wieder harte Duelle zwischen Piastri und Norris geben?

Formel 1 in Austin: USA-GP im Live-Ticker

Während die beiden McLaren-Fahrer auf der Strecke hart gegeneinander fahren, macht sich Max Verstappen noch leichte Hoffnungen, um an beide vorbeizufahren. Gelingt dem amtierenden Formel-1-Weltmeister in Austin eine Überraschung?

USA-GP: Zeitplan

Freitag, 17. Oktober, 19.30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 17. Oktober, 23.30 Uhr: Sprint-Qualifying

Samstag, 18. Oktober, 19 Uhr: Sprintrennen

Samstag, 18. Oktober, 23 Uhr: Qualifying

Sonntag, 19. Oktober, 21 Uhr: Rennen

Beim USA-GP wird es dieses Mal eine irre Neuerung geben, die nicht bei allen Zuschauern für Begeisterung gesorgt hat.

Nach den harten Duellen zwischen Norris und Piastri hat McLaren jetzt eine Entscheidung getroffen. Für Norris gibt es nämlich Konsequenzen.

Wie schon in Singapur ist es auch in Austin ziemlich heiß. Deshalb stehen in der Formel 1 an diesem Wochenende die Fahrer vor einer Wahl.

15.14 Uhr: Es steht ein Sprintrennen in Austin an. Dementsprechend sieht der Zeitplan so aus: Ein freies Training am Freitag, die Sprint-Quali um 23.30 Uhr. Am Samstag gibt es um 19 Uhr das Sprintrennen und vier Stunden später das Qualifying für das Rennen am Sonntag.

Freitag, 17. Oktober, 15 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum USA-GP. Hier gibt es alle Infos zum Rennwochenende in Austin.