Formel 1: Hammer vor Ungarn-Rennen offiziell – „Großartige Nachricht“

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Ungarn zu Gast und hat gleich vor dem Rennen eine Hammer-Nachricht verkündet.

Der Vertrag mit dem Großen Preis von Ungarn in der Formel 1 wurde vorzeitig verlängert. F1-Chef Stefano Domenicali freut sich besonders darüber.

Formel 1: Hammer vor Ungarn-Rennen offiziell

In Ungarn wird die Formel 1 langfristig fahren. Das hat die Motorsport-Königsklasse am Rande des Grand-Prix 2023 auf dem Hungaroring offiziell verkündet. Der bereits bestehende Vertrag wurde um fünf weitere Jahre bis einschließlich 2032 verlängert.

In den nächsten Jahren soll die Strecke aber auch ausgebaut und renoviert werden. F1-Chef Stefano Domenicali bezeichnet die geplanten Bauarbeiten als „weiteren wichtigen Schritt und meint: „Dergleichen wollen wir auch bei unseren anderen Veranstaltungen sehen, damit wir immer besser werden können.“

Außerdem freue sich der Italiener über die Vertragsverlängerung, die eine „großartige Nachricht“ sei. „Es ist neben der unglaublichen Stadt Budapest eine ganz besondere Strecke, auf die sich alle Fahrer und unsere Fans im Kalender freuen.“

Veranstalter freuen sich

Und auch die Ungarn-Veranstalter freuen sich, dass der Grand Prix noch lange in ihrem Land bleiben wird. „Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, dieser Vertragsverlängerung zugestimmt zu haben“, fügte Zsolt Gyulay, CEO und Präsident des Hungarorings, hinzu. „Angesichts des erstaunlichen Anstiegs der weltweiten Beliebtheit der Formel 1, bei der nun mehr Austragungsorte als je zuvor um die Aufnahme in den Kalender konkurrieren, ist die heutige Unterzeichnung ein äußerst bedeutender Erfolg für uns.

Am Sonntag (23. Juli) geht es dann auf der Strecke zur Sache. Alle Piloten werden versuchen, Max Verstappen und die Red Bulls endlich in dieser Saison zu schlagen. In dieser Saison gewann stets immer der österreichische Rennstall. Zwei Siege holte Sergio Perez, Verstappen die restlichen acht Grands Prix.