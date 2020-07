Formel 1 im Live-Ticker: Qualifying zum Ungarn-GP – Hoffnung für Vettel und Ferrari?

Das dritte Rennen in der Formel 1 steht an und diesmal zieht es den Formel-1-Zirkus nach Ungarn an den Hungaroring. Turbulente Wochen liegen hinter Sebastian Vettel und Ferrari. Während die alle um Vettels Zukunft rätseln, hat der mit seinem Team und seinem Kollegen genug zu tun. Nach dem verheerenden Doppel-Aus im vergangenen Rennen muss die Scuderia einiges gut machen.

Ob das gelingt wird sich zeigen. Ferrari will in Ungarn endlich Updates für ihren Formel 1 Wagen mitbringen. Ob damit schlagartig alle Probleme beseitigt sind, darf zumindest angezweifelt werden.

Formel 1 im Live-Ticker: Der Ungarn-GP

In Österreich durften die Teams das erste Mal zeigen, was in diesem Jahr in ihnen steckt. Während Mercedes weiterhin nach Belieben die Formel 1 dominiert überraschten vor allem die starken Auftritte von Racing Point und McLaren. Ob die jeweiligen Erfolgsstories auch in Ungarn weitergeschrieben werden, zeigt sich spätestens am Samstag im Qualifying. Mit unserem Live-Ticker verpasst du keine Action und bist immer auf dem aktuellsten Stand.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------

Formel 1: Vettel mit klarer Ansage über seine Zukunft – „Wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann …“

---------------------

Renninfo:

drittes Saisonrennen

Strecke: Hungaroring/Ungarn

Qualifying: Samstag, 18. Juli, 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 19. Juli, 15.10 Uhr

----------------------

20.32 Uhr: Am Samstag geht es um 11 Uhr mit dem dritten freien Training weiter, um 15 Uhr steigt dann das Qualifying. Dann wird sich zeigen, welches Team am besten aus dem heutigen Tag gelernt hat.

18.54 Uhr: Derweil nehmen die Gerüchte um einen Wechsel des Heppenheimers zu Racing Point (im kommenden Jahr Aston Martin) kein Ende. Mehr zu dem Thema erfährst du hier >>>

16.43 Uhr: Am Ende bleibt es dabei: Vettel holt sich den Sieg im zweiten freien Training. Immerhin ein Erfolgserlebnis. Zur Wahrheit gehört aber auch: Auf dem nassen Asphalt kamen keine richtig guten Zeiten zustande und sieben Fahrer, darunter Hamilton, fuhren erst gar nicht raus.

15.59 Uhr: Da staunt man nicht schlecht. Vettel nutzt die Bedingungen und fährt zwischenzeitlich auf Platz 1. Von der Runde Hamiltons im ersten Training ist er aber natürlich meilenweit entfernt.

15.20 Uhr: Das zweite Training ist zwar freigegeben, jedoch fährt bisher kaum ein Team. Der Grund: Zwischenzeitlich hat es ziemlich doll angefangen zu regnen. Das Wetter wird nur langsam besser.

14.03 Uhr: Die Fahrerwertung nach den ersten beiden Rennen stellt sich wiefolgt dar:

1. Valtteri Bottas, 43 Punkte

2. Lewis Hamilton, 37 Punkte

3. Lando Norris, 26 Punkte

4. Charles Leclerc, 18 Punkte

...

14. Sebastian Vettel, 1 Punkt

13.00 Uhr: Am Ende des ersten freien Trainings hat sich an den ersten drei Plätzen nichts geändert. Hoffnung gibt es für Vettel. Er liegt nach dem ersten Training auf Rang sechs. Geht dieses Wochenende mehr für den Heppenheimer?

11.45 Uhr: Zwischenfazit nach der ersten Hälfte des Trainings: Ja tut es. Hamilton an eins, Bottas an zwei. Dahinter folgt Perez im erneut starken Racing Point. Sebastian Vettel hat bisher die achtschnellste Zeit gefahren.

------------------

Mehr zur Formel 1:

------------------

10.11 Uhr: In etwa 50 Minuten beginnt das erste freie Training. Mercedes dominierte bisher mal wieder nach Belieben. Wird sich das auch in den ersten Runden in Ungarn wiederspiegeln?

9.23 Uhr: Man muss gar nicht groß herumreden: Der Saisonauftakt für Ferrari war eine Katastrophe. Das Auto hängt hinterher, hinter den Kulissen kracht es und zuletzt schoss Charles Leclerc sich selbst und auch Sebastian Vettel gleichzeitig ab. Es muss dringend nachgebessert werden bei den Italienern.

Freitag, 17. Juli, 9 Uhr: Hall und herzlich willkommen zum Großen Preis von Ungarn. Die Formel 1 macht Stopp auf dem Hungaroring. Es ist das dritte Rennen in drei Wochen. Eine ungewöhnlich hohe Belastung für die Teams. Treten erste Verschleißerscheinungen auf?