Hammer wie aus dem Nichts! Formel-1-Team sorgt für große Überraschung

Wie so häufig in dieser Formel-1-Saison war der Fokus auch beim Ungarn-GP auf McLaren gerichtet. Schließlich haben Oscar Piastri und Lando Norris zum Schluss um den Rennsieg gekämpft. Doch etwas weiter hinten im Feld gab es DIE große Überraschung des Rennens.

Kaum jemand in der Formel 1 hat mit ihnen gerechnet. Vor dem Ungarn-GP waren sie stets abgeschlagen – sogar auf dem letzten und vorletzten Platz. Dann folgte ein Hammer, wie aus dem Nichts. Aston Martin hat auf dem Hungaroring wirklich alle überrascht.

Formel 1: Aston-Martin-Hammer beim Ungarn-GP

Beim Belgien-GP stand Aston Martin in der letzten Reihe, in Ungarn feiert das Formel-1-Team mit Fernando Alonso einen überragenden fünften Platz. Auch Teamkollege Lance Stroll steht am Ende auf Rang sieben. Es sind die besten Platzierungen in dieser Saison für den Rennstall, der bisher komplett enttäuschte.

Schon im Qualifying konnten alle in der Königsklasse nur staunen, als Alonso und Stroll plötzlich zu den zehn schnellsten Piloten gehörten. Am darauffolgenden Tag zeigten beide Aston-Martin-Fahrer dann auch noch, was mit einem viel besseren Auto als in den vergangenen Monaten geht.

Zehn Punkte sind es für Alonso, sechs für Stroll. Genau das hat Aston Martin gebraucht – und das vor der Sommerpause. Das britische Team wird jetzt in den kommenden Wochen daran arbeiten, dass es auch beim Wiederbeginn richtig weit nach vorne geht.

Aston Martin vor Wiederauferstehung?

Vor dem Ungarn-GP war Aston Martin in der Konstrukteurswertung der Formel 1 auch hinter Williams, Sauber und den Racing Bulls. Nun konnte man einen großen Sprung machen und mit 52 Zählern immerhin auf Rang sechs springen. Um Williams noch einzuholen, braucht es 18 Punkte.

Sollte das Team auch weiterhin so performen, wie es auf dem Hungaroring der Fall war, dann ist der fünfte Platz in diesem Jahr definitiv noch drin. Doch die Konkurrenz wird nicht schlafen. Spätestens nach der Sommerpause wird sich zeigen, wer am besten an der Entwicklung des Autos gearbeitet hat. Aston Martin jedenfalls hat mit dem Hammer in Ungarn für eine große Überraschung gesorgt.